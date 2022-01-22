Bayram’da mezarlığa gitmek yasak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında yer alan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’da sona erecek ve mübarek Ramazan Bayramı da bu sebepten dolayı tam kapanma sürecine dahil oldu. Hal böyle olunca Ramazan Bayram’ında mezarlıklara giderek vefat eden yakınlarını hem ziyaret etmek hem de ruhlarına dua etmek isteyen vatandaşlar tam kapanma sürecinin getirdiği sokağa çıkma yasağından dolayı mezarlıklara gidip gidemeyeceklerini merak ederek konu ile ilgili hemen bir araştırma içine koyuldular.

‘ Şehit Ailelerinin Mezarlık Ziyaretleri’

17 Mayıs Pazartesi günü saat 05:00’a kadar tüm yurt genelinde hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere tam zamanlı bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya konuldu. Ancak bu yasak döneminde defin işlemlerinin devam etmesi üzerine mezarlıklar da açık kaldı. Yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesinde, mezarlık hizmetlerini yürütmek ile görevli olan personeller mahalli idareler tarafından gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmuşlardır. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl valiliğinehakkında bir genelge gönderildi ve gönderilen bu genelge ile şehit aileleri yapacakları mezarlık ziyaretlerinde Ramazan Bayramı’nın ilk günü dolayısı ile uygulamada olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.