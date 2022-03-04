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Bayram günü oruç tutulur mu? Bayram günü oruç tutmak günah mı?

Ramazan’ın yaklaşmasıyla beraber müslümanlar, Ramazan ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Bayram günleri oruç tutmanın günah olup olmadığı merak eden müslümanlar, bu konuda araştırmalar yapıyor. Bayram günü oruç tutulur mu? Bayram günü oruç tutmak yasak mı? İşte detaylar...

04 Mart 2022 Cuma 05:29
Bayram günü oruç tutulur mu? Bayram günü oruç tutmak günah mı?
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Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte müslümanların merak ettiği konular da çoğaldı. Bu konulardan bir tanesi de, bayram günleri oruç tutmanın günah olup olmadığı. Hem Ramazan Bayramı’nda hem de Kurban Bayramı’nda oruç tutulup tutulmayacağını merak eden müslümanlar, bu konuyu araştırıyor.

Oruç tutmak bazı günler yasaktır. Bayram günleri de bu yasağın içerisinde yer alır. Ramazan Bayramı’nın 1. günü ve Kurban Bayramı’nın tamamında oruç tutmak yasaktır. Bayram günleri yeme içme, sevinç günleridir. Bu sebeple bu günlerde oruç tutmak yasaktır. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının iftarı olarak nitelendirilir. Bu sebeple Ramazan Bayramı’nda oruç tutmak doğru değildir. Kurban Bayramı’da ziyafet günleri olarak nitelendirilir. Bu sebeple Kurban Bayramı’nda da oruç tutmak yasaktır.



Son Güncelleme: 04.03.2022 05:29
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Anahtar Kelimeler:
RamazanRamazan BayramıKurban Bayramı
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