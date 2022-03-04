Bayram günü oruç tutulur mu? Bayram günü oruç tutmak günah mı?

ayının yaklaşmasıyla birlikte müslümanların merak ettiği konular da çoğaldı. Bu konulardan bir tanesi de, bayram günleri oruç tutmanın günah olup olmadığı. Hem Ramazan Bayramı’nda hem de’nda oruç tutulup tutulmayacağını merak eden müslümanlar, bu konuyu araştırıyor.

Oruç tutmak bazı günler yasaktır. Bayram günleri de bu yasağın içerisinde yer alır. Ramazan Bayramı’nın 1. günü ve Kurban Bayramı’nın tamamında oruç tutmak yasaktır. Bayram günleri yeme içme, sevinç günleridir. Bu sebeple bu günlerde oruç tutmak yasaktır. Ramazan Bayramı, Ramazan ayının iftarı olarak nitelendirilir. Bu sebeple Ramazan Bayramı’nda oruç tutmak doğru değildir. Kurban Bayramı’da ziyafet günleri olarak nitelendirilir. Bu sebeple Kurban Bayramı’nda da oruç tutmak yasaktır.