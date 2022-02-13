Batik Giyim markasının müşteri hizmetleri numarası nedir?

Batik markasına dair soru, şikayet, istek veya önerisi bulunan kişiler Batik markasının müşteri hizmetleri telefon numarasını merak etmektedir. Peki Batik müşteri hizmetleri numarası kaçtır?

Batik müşteri hizmetleri numarası nedir?

Batik markasının müşteri hizmetleri telefon numarası 0850 333 02 85’tir.Herhangi bir ürün hakkında bilgi almak isteyen bir problemi bulunan ya da sorusu bulunan kişiler müşteri hizmetlerini arayarak bilgi alabilirler.

Müşteri hizmetlerinin yoğunluk durumuna göre bağlanma süresi değişiklik gösterebilmekle birlikte en kısa zamanda size dönüş yapacaklardır.

Batik mail adresi nedir?

Batik markasına dair sorularını mail adresi aracılığı ile iletmek isteyen kişiler için Batik’in mail adresi musteriiliskileri@batik.com.tr’dir. Mail adresine e-posta göndererek de düşüncelerinizi iletmeniz mümkündür.