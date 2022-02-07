İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şubat ayı GSB burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırıldı!
Son Dakika
Şubat ayı GSB burs ve...
YouTube'da müzik dinlemek artık çok kolaylaşacak!
Son Dakika
YouTube'da müzik dinlemek artık çok...
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı!
Son Dakika
Galatasaray peşinden koştuğu Gedson Fernandes'i...
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet için harekete geçildi
Son Dakika
Milyonlarca öğrenciye müjde! Ücretsiz internet...

Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var..

Başakşehir'de kafa kafaya çarpışan iki İETT otobüsünde bulunan yolculardan 6'sı kazadan yaralı olarak kurtuldu.

07 Şubat 2022 Pazartesi 13:04
Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var..
Takip Et:

İstanbul Başakşehir’de 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Kaza, Başakşehir'deki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Saat 11.00 sularında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre yapılan metro çalışmasından dolayı tek şeritten ilerleyen trafikte İETT otobüsü karşı yönden gelen diğer İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. 

Meydana gelen kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaza sırasında otobüslerde bulunan 6 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralı yolcuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken, hastaneden edinilen bilgilere göre ise yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 07.02.2022 13:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirIett OtobüsüKaza6 Yaralı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tutanak nedir, tutanak nasıl tutulur? Tutanak örnekleri
Tutanak nedir, tutanak nasıl tutulur? Tutanak örnekleri
Revolver nedir? Revolver ne zaman icat edildi? Revolver silahın icat edilme öyküsü
Revolver nedir? Revolver ne zaman icat edildi? Revolver silahın icat edilme öyküsü
Saç neden beyazlar? Beyaz saçlar bitkisel yöntemlerle nasıl siyah yapılır?
Saç neden beyazlar? Beyaz saçlar bitkisel yöntemlerle nasıl siyah yapılır?
E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?
E-Devlet bekçilik başvurusu nasıl yapılır?
Ramazan ayında günahlar bağışlanır mı? Oruç tutanların günahları affedilir mi?
Ramazan ayında günahlar bağışlanır mı? Oruç tutanların günahları affedilir mi?
Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının dindeki önemi nedir? Teravih dinde var mı?
Teravih namazı nasıl kılınır? Teravih namazının dindeki önemi nedir? Teravih dinde var mı?

Popüler Haberler

TJK 7 Şubat 2022 Pazartesi at yarışı sonuçları
Muharrem Türkseven kimdir? Muharrem Türkseven hakkında bilgiler
Güven Hokna kimdir? Kaç yaşındadır?
Kıdem tazminatı nedir? Kıdem tazminatı yemek ücreti hesaplaması nasıl yapılır?
Simay Tüzün kimdir? Nerelidir? Simay Tüzün nerede oturuyor?
Arzu Gamze Kılınç kimdir, nerede doğmuştur? Arzu Gamze Kılınç evli mi? Arzu Gamze Kılınç kaç yaşında?
Çağlar Ertuğrul kimdir, nerede doğmuştur? Çağlar Ertuğrul evli mi? Çağlar Ertuğrul kaç yaşında?
Hamdi Alkan kimdir, nerede doğmuştur? Hamdi Alkan evli mi? Hamdi Alkan kaç yaşında?
Tunç Oğuz kimdir? Nerelidir? Tunç Oğuz kaç yaşında?
İbrahim Selim kimdir? Nerelidir? İbrahim Selim kaç yaşındadır?
Blue Story film konusu nedir? Blue Story oyuncu kadrosu
Yemekhane Servis İşçisi ne iş yapar? Yemekhane Servis İşçileri ne iş yapıyor?
Bebeğinizin ismini değiştirmek için başvuru nasıl yapılır? Hangi sebeplerle isim değişikliği yapılmaktadır?
Bağkur'a bağlı olan anneler doğum parası alabiliyor mu? Bağkur’dan doğum parası alabilmek için gereken şartlar
Brokeback Dağı konusu nedir? Brokeback Dağı oyuncuları kim? Brokeback Dağı incelemesi ve yorumları
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan Emine Façalı kimdir?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 7 Şubat 2022 Pazartesi
Seda Güven kimdir? Seda Güven hakkında bilinmeyenler!
Tutanak nedir, tutanak nasıl tutulur? Tutanak örnekleri
Camdaki Kız Billur karakterine kim hayat veriyor?
Sinem Öztürk kimdir? Sinem Öztürk kaç yaşında, evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.