Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var..

İstanbul Başakşehir’de 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Kaza, Başakşehir'deki Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde meydana geldi. Saat 11.00 sularında meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre yapılan metro çalışmasından dolayı tek şeritten ilerleyen trafikte İETT otobüsü karşı yönden gelen diğer İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaza sırasında otobüslerde bulunan 6 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralı yolcuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken, hastaneden edinilen bilgilere göre ise yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.