Başakşehir'de İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var..

İstanbul Başakşehir’de 2 İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Meydana gelen kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kaza sırasında otobüslerde bulunan 6 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralı yolcuklar, sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslara alınarak çevre hastanelere kaldırılırken, hastaneden edinilen bilgilere göre ise yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Son Güncelleme: 07.02.2022 13:04