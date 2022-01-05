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Baş Belası dizisi Nazlı kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan yaz sezonunun en bomba dizilerinden olan Baş Belası dizisinde karakterler merak edilmeye başlandı. Dizinin çekimleri hızla devam ederken bölümlerde birer birer yayınlanmaya başlandı. Dizi yayın hayatına devam ederken bir yandan da dizide yer alan oyuncular merak edilmeye başlandı. Baş Belası dizisi Nazlı kimdir? Nazlı'nın gerçek ismi ne? İşte Nazlı karakteri hakkında merak edilenler.

05 Ocak 2022 Çarşamba 15:00
Baş Belası dizisi Nazlı kimdir?
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Yaz aylarının başlamasınuın ardından ekranlar yayınlanmaya başlayan yaz dizilerinden olan Baş Belası dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Baş Belası dizisinin önemli karakterlerinden olan Nazlı karakteri hakkında bilinmeyenleri sizler için derledik. İşte detaylar.

Baş Belası dizisi bugün akşam ikinci bölümü ile ekranlara gelecek. Şahin Başkomser yine kafasına buyruk şekilde devam ederken psikolog İpek ile çekişmesi yine gülümsetecek. Psikolog İpek'in en yakın arkadaşı olan Nazlı karakteri kimdir?

İpek'in en yakın arkadaşı olan Nazlı tam bir sosyete. Giyiniş ve davranışları ile ön plana çıkmayı seviyor. Cesurluğu ile dikkat çeken Nazlı aynı zamanda da cüretkar bir kişiliğe sahip. Nazlı kıskançlık seviyesi yüksek olan biri. Kendine özgü espiri anlayışı ile de dikkatleri üstüne çeken Nazlı eğlenceli bir kadın.

Nazlı karakterinin gerçek ismi ise Dilara Aksüyek'tir. 24 Temmuz 1987 senesinde İzmir'de dünyaya gözlerini açan Dilara Aksüyek 2012 ylından beri ekranlarda yer almaya devam ediyor. 


Son Güncelleme: 05.01.2022 15:00
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Anahtar Kelimeler:
Baş Belası DizisiNazlı
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