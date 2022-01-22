Banyo sırası yüzünden tartıştığı arkadaşını boğazından bıçakladı!

Duyanları dehşete düşüren olay merkeze bağlı Muratpaşa ilçesinde akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Burada bulunan bir pansiyonda kalan Ramazan Ö., Süreyya Pıhlız isimli iki arkadaş, banyo sırası yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan Ö., eline geçirdiği bıçakla Süreyya Pıhlız'a saldırdı. Boğazından bıçaklanan Pıhlız kanlar içinde kalırken kendisini pansiyondan dışarı çıkararak yardım istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kısa sürede pansiyona gelen motorize yunus timleri, pansiyonun kapısının önünde boğazını tutan Pıhlız'a tampon yaparak yardım etti. Yunus timi sağlık ekibi gelene kadar tampon desteğini bırakmazken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırıldı.

Polis gelene kadar pansiyonun içinden çıkartılmayan Ramazan Ö. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.