Bankada çalışmak isteyenlere ING Bank'tan dev fırsat! En az lise mezunu banka personeli alınacak

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2023 yılında ING Bank, en az lise mezunu adaylar için personel alımı yapacağını duyurdu. Banka, son dakika açıklamasıyla bu yeni iş fırsatını duyurdu. Açıklamada, bankanın personel alımına ilişkin bilgiler ve gereklilikler yer alıyor. Detaylar ve başvuru şartları ilanın ana odak noktasını oluşturuyor. İşte detaylar...





ING BANK LİSE MEZUNU PERSONEL ALIMI YAPIYOR

ING Bank, yeni personel alımı ilanını duyurdu.

Banka tarafından yapılan son dakika açıklamasında, çeşitli illerde 23 farklı pozisyon için personel alımı yapılacağı belirtildi. İlan, bankanın şubelerinde ve merkezlerinde istihdam edilmek üzere gerçekleşecek. Başvuruların online platform üzerinden kabul edildiği vurgulandı. ING Bank personel alımı için gereken başvuru şartları nelerdir, sorusu da haberin merak edilen detayları arasında yer alıyor. İşte diğer ayrıntılar...





ING Bank tarafından yayınlanan iş ilanlarında Müşteri Deneyimi Yöneticisi (Dönemsel Çalışan) pozisyonuna ilişkin şartlar ve beklentiler ayrıntılı şekilde sunuldu. Bu pozisyon için aranan nitelikler şunlar:

Başvuracak adayın lisans mezunu olması gerekmektedir, özellikle İktisat, İşletme, Maliye, İstatistik, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi, Bankacılık ve Finans gibi bölümler tercih edilirken, aynı zamanda +1 yıl bankacılık sektöründe şube deneyiminin bulunması tercih edilmektedir. Buna ek olarak, BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ve/veya SEGEM (Sermaye Piyasaları ve Finansal Araştırmalar Merkezi) sertifikalarına sahip olunması da bir avantaj olarak kabul edilmektedir.

İş başvurusu yapacak adayın Microsoft Office programlarında (özellikle Excel vb.) yetkinlik sahibi olması beklenirken, takım çalışmasına uyumlu ve inisiyatif alabilen bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Analitik düşünme yeteneği sayesinde hızlı çözümler üretebilen, iletişim ve ikna becerileri yüksek, satış odaklı bir yaklaşıma sahip bireyler tercih edilmektedir.

Bu pozisyon, müşterilere en iyi deneyimi sunma konusunda kararlılığa sahip adayları aramaktadır. Yenilenen şube yapılanmasında, müşterilere en üstün hizmeti sağlayabilecek adayların başvurularını beklemektedir. Yeni müşteri kazandırma ve müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutma konularında kendine güvenen bireyler, bu iş pozisyonunda etkili olabilirler.

ING Bank'ın Müşteri Deneyimi Yöneticisi (Dönemsel Çalışan) pozisyonu için aradığı nitelikler ve beklentiler, adayların iş başvurusu yaparken hangi özelliklere sahip olmaları gerektiği konusunda açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu detaylar, bankanın profesyonel ve yetenekli adayları işe alarak müşteri deneyimini en üst seviyede tutma hedefine uygun şekilde hareket ettiğini yansıtmaktadır.

Stajyer Öğrenci Bilgisayar Mühendisliği Pozisyonu:

Eğer üniversitede Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıfta okuyorsanız, Docker, Kubernetes ve Python gibi konulara ilgi duyuyorsanız ve İngilizce dilinde güveniyorsanız, ING Bank'ın stajyer öğrenci bilgisayar mühendisliği pozisyonu sizin için bir fırsat olabilir. Bu pozisyonda bilgisayar mühendisliği alanında öğrenim gören öğrencilere yönelik bir fırsat sunuluyor.

Ankara Dış Ticaret Operasyonları-Dönemsel Pozisyonu:

Ankara'da dış ticaret operasyonlarında görev almak üzere en az lisans mezunu adaylar aranıyor. Yurtdışı yazışmalarını yapabilme yeteneği ve iyi bir İngilizce seviyesi bekleniyor. MS Office programlarında özellikle Excel ve PowerPoint'e hakim olmanız gerekiyor. Eğer meraklı, öğrenmeye istekli, iletişim becerileriniz yüksek, sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına yatkınsanız, bu pozisyon sizin için uygun olabilir. Aynı zamanda analitik düşünebilme, stres ve zaman yönetimi gibi yetenekler de aranıyor.

Bebek Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pozisyonu:

Eğer üniversite mezunuysanız, en az 5 yıl bankacılık deneyiminiz bulunuyorsa ve özel/bireysel bankacılık müşteri deneyimi yöneticisi veya finansal danışman olarak çalışıyorsanız, ING Bank'ın Bebek Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi pozisyonu sizin için bir fırsat olabilir. SPL Düzey 1 ve Türev Lisans gibi sertifikalara sahip olmanız beklenirken, satış ve sonuç odaklı çalışabilme yeteneği, müşteri odaklı stratejik düşünme kabiliyeti de önem taşıyor. Microsoft Office programlarında hakimiyet de aranan yetenekler arasında yer alıyor.

İzmir Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pozisyonu:

Üniversite mezunuysanız, en az 5 yıl bankacılık deneyiminiz bulunuyorsa ve özel/bireysel bankacılık müşteri deneyimi yöneticisi veya finansal danışman olarak çalışıyorsanız, ING Bank'ın İzmir Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi pozisyonu sizin için bir fırsat olabilir. SPL Düzey 1 ve Türev Lisans gibi sertifikalara sahip olmanız beklenirken, müşteri kazanımında etkin olma ve müşteri ilişkilerinin güçlü olması, satış ve sonuç odaklı çalışabilme yeteneği pozisyonun gereksinimleri arasında yer alıyor. Aynı zamanda Microsoft Office programlarında hakimiyet de aranan özelliklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Bağdat Cad. Özel Bankacılık Müşteri İlişkileri Yöneticisi Pozisyonu:

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