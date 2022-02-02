İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen sanatçılara vergi istisnası!
Son Dakika
Geliri 880 bin lirayı geçmeyen...
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük 112 lira kazanç!
Son Dakika
İşbaşı eğitim programında gençlere günlük...
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...

Bakmakla Yükümlü olunan kişiler kimlerdir? Sorgulama nasıl yapılır?

Bakmakla yükümlü olunan ve olunmayan kişiler kimlerdir? Bakmakla yükümlü olunan kişileri sorgulama nereden ve nasıl yapılmaktadır? Emeklilere bakmakla yükümlü kişiler maaşlarına nasıl etki eder? Çocuklarınızın aktif sorgulaması nasıl yapılır? Bütün bu soruların cevaplarını haberimizde detaylı bir şekilde yer verdik.

02 Şubat 2022 Çarşamba 13:08
Bakmakla Yükümlü olunan kişiler kimlerdir? Sorgulama nasıl yapılır?
Takip Et:

Bakmakla yükümlü olan kişiler

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununda kimler bakmakla yükümlü kişilere değinilmiştir. Bunlar:

*Eş

*18 yaş altı çocuklarınız

*Anne ve baba

*%60 ve üzeri malul rapor olan çocuklar

*Lise eğitimini gören 20 yaş altı çocuklar

*Evlatlık alınan çocuklar

*Üniversitede okuyan 25 yaşını geçmemiş çocuklar

Bakmakla yükümlü kişiler sorgulama

E-devlet üzerinden veya başka bir site üzerinden bakmakla yükümlü olduğumuz kişileri sorgulama henüz bulunmamaktadır. Size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine uğrayabilirsiniz. 

Bakmakla yükümlü belgesi kişinin sigortasından yararlandığını gösteren belgedir. SGK kuruluşuna uğrayarak e-devlet sisteminden belgeyi alabilirsiniz. www.turkiye.gov.tr adresine girerek SGK-Ortak (4a/4b/4c) Hizmetler -Spas Müstehaklık Sorgulama menüsüne tıklayınız. 

Anne ve babalarınızın SGK yok ise bakmakla yükümlü olarak sigortanızdan yararlanabilirler. Bundan faydana bilmeleri için anne ve babanızın gelir testi yapmaları gerekmektedir. Gelir testi asgari tutarın altında gelirse yararlanabilirler. 

Emekli maaşında bakmakla yükümlü kişiler nasıl etkiler?

Sağlık sigortasından yararlanan kişiler burada önem arz edilmektedir. Emekli aylık bağlama oranı %2 arttırılır. 

Çocuğunuzun kimin üzerine sigortalı olduğunu öğrenme

Çocuğunuzun aktif olarak kimden yararlandığını öğrenmek için ALO 170 veya SGM giderek öğrenebilirsiniz. 

Başvuru yapan kişi ‘başvuruda bulunan kişinin müsatahak olmaması gerekmemektedir’ uyarısını görebilirsiniz. Başvuru tarihinde aktif sigortalılığın bulunmaması gerekmektedi



Son Güncelleme: 02.02.2022 13:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bakmakla YükümlüSorgulamaBaşvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan da oruç tutulamayan günleri, daha sonraki bir zamana ertelenmesi caiz midir?
Ramazan da oruç tutulamayan günleri, daha sonraki bir zamana ertelenmesi caiz midir?
Facebook'ta çalışan kişiler ne kadar maaş alıyor? Facebook'a iş başvurusu nasıl yapılır?
Facebook'ta çalışan kişiler ne kadar maaş alıyor? Facebook'a iş başvurusu nasıl yapılır?
Görmek kitabı hakkında yorumlar
Görmek kitabı hakkında yorumlar
Fıtır sadakası (Fitre) nedir?
Fıtır sadakası (Fitre) nedir?
SGK 7316 teşvik şartları ve hesaplaması nasıl olur?
SGK 7316 teşvik şartları ve hesaplaması nasıl olur?
Mezi çıkarsa oruç bozulur mu? Mezi çıkması kaza gerektirir mi?
Mezi çıkarsa oruç bozulur mu? Mezi çıkması kaza gerektirir mi?

Popüler Haberler

Bakmakla Yükümlü olunan kişiler kimlerdir? Sorgulama nasıl yapılır?
TJK 2 Şubat 2022 Çarşamba at yarışı sonuçları
Kusursuz dizisi oyuncuları kimlerdir?
Ramazan da oruç tutulamayan günleri, daha sonraki bir zamana ertelenmesi caiz midir?
Kredi başvurusu kredi notunu etkiler mi?
Facebook'ta çalışan kişiler ne kadar maaş alıyor? Facebook'a iş başvurusu nasıl yapılır?
Yumurta yemenin faydaları nelerdir?
Mare of Easttown dizinin konusu nedir? Başrolde kim vardır?
Koronavirüsü atlattıktan sonra iyileşmek için neler yapılır?
Kağıt Ev Dizisi Mert 4 parmaklı mı?
Kazara Aşk dizisinin Vildan'ı kim?
Elize Matsunaga kimdir? Elize Matsunaga hikayesi gerçek mi?
2020 ters saatler ve çift saatlerin anlamı
HABAŞ 'ın sahibi kim? Habaş grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?
Annabelle 2 Kötülüğün Doğuşu filminin konusu nedir? Filmin konusu ve yorumu
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 2 Şubat 2022 Çarşamba
İnsülin nasıl düşer? Şekerin düşmesinin yolları nelerdir?
Fıtır sadakası (Fitre) nedir?
Ramazanda oruçluyken kan verilmesi orucu bozar mı?
Mezi çıkarsa oruç bozulur mu? Mezi çıkması kaza gerektirir mi?
Evde doğal saç bakım nasıl yapılmaktadır? Evde yapılan 10 saç bakım kürleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.