Bakmakla Yükümlü olunan kişiler kimlerdir? Sorgulama nasıl yapılır?

Bakmakla yükümlü olan kişiler

5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununda kimler bakmakla yükümlü kişilere değinilmiştir. Bunlar:

*Eş

*18 yaş altı çocuklarınız

*Anne ve baba

*%60 ve üzeri malul rapor olan çocuklar

*Lise eğitimini gören 20 yaş altı çocuklar

*Evlatlık alınan çocuklar

*Üniversitede okuyan 25 yaşını geçmemiş çocuklar

Bakmakla yükümlü kişiler sorgulama

E-devlet üzerinden veya başka bir site üzerinden bakmakla yükümlü olduğumuz kişileri sorgulama henüz bulunmamaktadır. Size en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine uğrayabilirsiniz.

Bakmakla yükümlü belgesi kişinin sigortasından yararlandığını gösteren belgedir. SGK kuruluşuna uğrayarak e-devlet sisteminden belgeyi alabilirsiniz. www.turkiye.gov.tr adresine girerek SGK-Ortak (4a/4b/4c) Hizmetler -Spas Müstehaklık Sorgulama menüsüne tıklayınız.

Anne ve babalarınızın SGK yok ise bakmakla yükümlü olarak sigortanızdan yararlanabilirler. Bundan faydana bilmeleri için anne ve babanızın gelir testi yapmaları gerekmektedir. Gelir testi asgari tutarın altında gelirse yararlanabilirler.

Emekli maaşında bakmakla yükümlü kişiler nasıl etkiler?

Sağlık sigortasından yararlanan kişiler burada önem arz edilmektedir. Emekli aylık bağlama oranı %2 arttırılır.

Çocuğunuzun kimin üzerine sigortalı olduğunu öğrenme

Çocuğunuzun aktif olarak kimden yararlandığını öğrenmek için ALO 170 veya SGM giderek öğrenebilirsiniz.

Başvuru yapan kişi ‘başvuruda bulunan kişinin müsatahak olmaması gerekmemektedir’ uyarısını görebilirsiniz. Başvuru tarihinde aktif sigortalılığın bulunmaması gerekmektedi

