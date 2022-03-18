Bakırköy'de dehşet veren olay! AVM'de eşini vurup intihar etti

İstanbul Bakırköy’de bulunan bir bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre otoparkta tartışmaya başlayan bir çift tartışmanın büyümesiyle eşini vuran şahıs daha sonra silahıyla kendinin vurarak intihar etti. Şahsın vurduğu karısı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
ADAM OLAY YERİNDE KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kocanın hayatını kaybettiğini belirlerken, kocası tarafından vurulan yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Son Güncelleme: 18.03.2022 22:40