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Bakırköy'de dehşet veren olay! AVM'de eşini vurup intihar etti

Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezinde bir kişi ilk önce eşinin vurdu sonra intihar etti.

18 Mart 2022 Cuma 22:40
Bakırköy'de dehşet veren olay! AVM'de eşini vurup intihar etti
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İstanbul Bakırköy’de bulunan bir bir alışveriş merkezinin otoparkında gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre otoparkta tartışmaya başlayan bir çift tartışmanın büyümesiyle eşini vuran şahıs daha sonra silahıyla kendinin vurarak intihar etti. Şahsın vurduğu karısı ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ADAM OLAY YERİNDE KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bakırköy’de bir AVM otoparkında gerçekleşen olay akşam saatlerinde gerçekleşirken kimlik tespiti yapılamayan bir kişi, alışveriş merkezinin otoparkında henüz bilinmeyen bir sebeple eşiyle tartışmaya başladı.İkili arasındaki tartışmanın büyümesiyle kendine hâkim olamayan cani koca yanındaki tabancası ile önce eşini ardından kendisini vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kocanın hayatını kaybettiğini belirlerken, kocası tarafından vurulan yaralı kadın kaldırıldığı hastanede yapılan bütün müdahalelere hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Son Güncelleme: 18.03.2022 22:40
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Anahtar Kelimeler:
BakırköyKadın Cinayeti
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