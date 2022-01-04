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Bakıcı Parası için gerekli koşullar nelerdir ?

Çocukları çalışan torun sahibi olmuş babaanneler veya anneanneler için Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından torun bakımını üstlenenler için bakıcı parası almaları sağlanıyor. Peki torun bakımı maaşı nasıl alınır? Ücret ne kadar? Detaylar haberimizde.

04 Ocak 2022 Salı 18:02
Bakıcı Parası için gerekli koşullar nelerdir ?
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Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sağlanan bakıcı paralarından kimler faydalanabilir, nasıl alınır merak ediliyor. Bakıcı parası, torun sahiplerinin, torunlarının bakımını üstlenen babaanne veya anneannelerin faydalanabileceği bir aylıktır. Yapılan başvuruların onaylanması halinde kişiler, 1 yıl boyunca bundan faydalanabiliyor. 

Bakımı yapılmak istenen çocuğun 3 yaşını geçmemiş olma zorunluluğu var. Bu sayede çocuk sahibi olan anneler işlerinden geri kalmamış oluyor. Bu durum çocuk doğduktan sonra ekonomik sıkıntı yaşamamak adına işlerinin önünde engel görülebilme olasılığını ortadan kaldırıyor. 

Yeni bir destek paketi olarak karşımıza çıkan bu uygulama şu an sadece 10 ilde uygulanabilir durumda. Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bu sayıının artırılarak tüm illere sağlanması planlanıyor. Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından uygulanan bu yardım vatandaşlara geri ödemesiz olarak veriliyor. 

Bakıcı Parası Alabilmek İçin Gereken Koşullar Nelerdir?

Bakıcı parası almak isteyen kişinin T.C.vatandaşı olması gerekiyor. 

Çocuk ve annenin bir arada aynı evde yaşıyor olması ve çocuğa bakacak babaanne veya anneannenin torunlarının yaşadığı ilde yaşama zorunluluğu belirtiliyor. 

Çocuğa bakacak olan kişinin herhangi bir sağlık probleminin olmaması gerekiyor. 

Çocuğun annesinin sigortalı olarak çalışıyor durumda olması belirtiliyor ve annenin üçüncü dereceden akrabalarıyla birlikte çalışmıyor olması gerekiyor. 

Annenin SGK primlerinin eksiksiz ödeniyor olması belirtiliyor. 

Annenin 18 yaşından büyük olması gerekiyor. 

Çocuğun  3 yaşından büyük olmaması gerekçesi belirtiliyor. Ayrıca annenin aylık izin süresinin bitmiş olması aranan şartlar arasında belirtiliyor. 

Bakıcı parasının her sene değişiklik göstermesi göz önüne alınarak bu yıl 2021 içerisinde bakıcı parası, 1000 TL olarak belirlendi. 

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın intenet sayfasından başvurularını gerçekleştireblliyorlar. Bakıcı parası başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ! 

Bakıcı parası, PTT'lerden alınabiliyor. 


Son Güncelleme: 04.01.2022 18:02
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