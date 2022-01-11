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Bakan Pakdemirli: Müsilajdan etkilenen balıkçılara verilen destek arttırılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, deniz salyası nedeniyle zorluklar yaşayan balıkçılara verilen desteğin arttırılacağını açıkladı. Pakdemirli, verien desteğin 2 bin Türk Lirasına çıkarılacağını belirtti.

11 Ocak 2022 Salı 22:08
Bakan Pakdemirli: Müsilajdan etkilenen balıkçılara verilen destek arttırılacak
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Son haftalarda Türkiye’de görülmeye başlanan deniz salyası (müsilaj), özellikle Marmara Denizi ve Ege Denizi’nde etkili olmaya başladı. Son günlerde ise Karadeniz’de görülen deniz salyası konusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, konu hakkında bazı açıklamalar yaptı. Bakan Pakdemirli Marmara Denizi’nde etkisini arttıran müsilaj konusunda bazı adımlar atılacağını vurguladı. Pakdemirli, olaydan etkilenen sektörlerin olduğunu belirterek, küçük balıkçılara olan desteğin 2 bin Liraya kadar yükseltileceğini ifade etti.

Bekir Pakdemirli, Su Şurası’nın yakında toplanacağını deniz salyası dahil birçok konu hakkında görüşmeler yapılacağını ve görüşmede Belediyelerden, üniversitelerden ve tüm kamu kuruluşlarının bulunacağını açıkladı. Görüşmelerin ne zaman sonuçlanacağı sorularına ise ‘’Şuranın sonuçlarını ekim ayında kamuoyu ile paylaşacağız.’’ İfadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 11.01.2022 22:08
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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanıBekir PakdemirliDeniz Salyası
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