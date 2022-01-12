Bakan Pakdemirli açıkladı! Musilajdan etkilenen balıkçılara verilen destek artırılacak

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamalarda, küçük balıkçılara verilecek desteğin 2000 TL’ye çıkartılacağını belirtirken, müsilaj olayından etkilenen balıkçılarımıza verilen desteklerin artacağının da altını çizdi.
Kurak bir ülkemiz olmadığını ancak su sorunları yaşadığımızı söyleyen Bakan Pakdemirli, ileride kurak bir ülke olmak için aday olduğumuzu da belirtti. Ayrıca Bakan Pakdemirli, belediyeler ile üniversitelerin ve bütün kamu kurumlarının yer aldığı şura neticesinin Ekim ayı geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacağını da açıkladı.
Son Güncelleme: 12.01.2022 22:25