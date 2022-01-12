Bakan Pakdemirli açıkladı! Musilajdan etkilenen balıkçılara verilen destek artırılacak

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamalarda, küçük balıkçılara verilecek desteğin 2000 TL’ye çıkartılacağını belirtirken, müsilaj olayından etkilenen balıkçılarımıza verilen desteklerin artacağının da altını çizdi.

Açıklamasında kuraklık ile su şurasına da değinen Bakan Pakdemirli, son 19 senede 600 barajın bitirildiğini ve 150 yer altı barajı inşasının da devam ettiğini belirtti. Sularımızı hem etkin hem de verimli olarak kullanmamız gerektiğini söyleyen Bakan Pakdemirli, ülkemizde suların %80’inin sulama amacıyla kullanıldığını da belirtti.

Kurak bir ülkemiz olmadığını ancak su sorunları yaşadığımızı söyleyen Bakan Pakdemirli, ileride kurak bir ülke olmak için aday olduğumuzu da belirtti. Ayrıca Bakan Pakdemirli, belediyeler ile üniversitelerin ve bütün kamu kurumlarının yer aldığı şura neticesinin Ekim ayı geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacağını da açıkladı.