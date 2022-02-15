Bağkur Sigortalılık Belgesi almak için ne yapılması gerekir, nereden alınır?

BAĞ-KUR sigortalılık belgesinin nasıl alınacağını bilmeyenler ve araştıranlar dikkat. Bu haberimiz sizin için. SGK BAĞ-KUR sigortalılık belgesi nasıl alınır ve hangi evraklar gereklidir sorusunun cevabını sitesinde yayınladı.

BAĞ-KUR sigortalılık belgesi nedir, nasıl alınır?

BAĞ-KUR sigortalılık belgesi SGK ‘nin ilgili işlemler için istediği bir belge türüdür.4B BAĞ-KUR tescil güncellenmesi ve kayıt kontrol için SGK bu belgeyi talep edebilir. Aynı zamanda BAĞ-KUR yapılandırması, 4B emeklilik başvurusu yaparken ve ihya yapılandırması için de bu belge talep edilebilmektedir. Haberimizin devamında BAĞ-KUR sigortalılık belgesi türleri ve bu belgelerde hangi bilgilerin doldurulması gerektiği ile ilgili önekler bulunmaktadır.

İB Formu nedir?

İB Formu BAĞ-KUR sigortalılık belgesinin diğer ismidir. Aynı zamanda ziraat odaları, esnaf odası, ticaret sicil müdürlükleri, tapu müdürlükleri vb. kurumlardan talep edilen kayıt başlama ve bitim tarihini belirlerken istenilen belgedir.

2926 BAĞ-KUR İB Formu öneği

2926 belgesi iki sayfadan meydana gelir. Sayfaların nasıl olduğu ise aşağıda resimlerle öneklendirilmiştir.

1479 sigortalılık belgesi öneği

Aşağıdaki resimde 1479 sigortalılık belgesinin bir öneği verilmiştir.

SGK çok eski olmayan vergi kayıtlarında bu belgeyi talep etmez. Vergi dairesi, ticaret sicil müdürlükleri ve bağlı olunan oda bu belgeyi doldurmaktadır.

Yukarıda da belirtildiği iki ayrı sigortalılık belgesi bulunmaktadır. Bunların biri tarım ve çiftçi Bağ-Kurluları için diğeri ise esnaf ve şirket ortakları için istenir.

2926 VE 1479 numaralı sigortalılık belgeleri doldurulurken formlar kısımlara ayrılmıştır. Her kısmın yanında formun kime doldurulacağı belirtilmiştir.

2926 ve 1479 numaralı sigortalılık belgelerini indirmek için linke tıklayabilirsiniz.

https://sgkbilgisi.com/wp-content/uploads/2018/06/bagkur-2926-sigortalilik-belgesi.pdf

https://sgkbilgisi.com/wp-content/uploads/2018/06/1479-bagkur-sigortalilik-belgesi.pdf