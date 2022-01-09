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Bağ-Kur açılışı için gerekli evraklar nelerdir?

Eski adı ile 4B sigortalı olan Bağ-Kurlular yeni açılış için gerekli evrakları merak ediyor. BAĞ-KUR’u veya isteye bağkurlu olabilmek için gerekli şartlar yer alırken vatandaşlar ayrıntıları merak ediyor. İşte BAĞ-KUR’u olmak için gerekli evraklar ve tüm detaylar haberimizde

09 Ocak 2022 Pazar 18:19
Bağ-Kur açılışı için gerekli evraklar nelerdir?
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Bağkur, eski adı 4B sigortalı bağkurlular yeni açılış içi gerekli evrakları araştırıyor. Eğer esnaflık kaydı açıldıysa ziraat odaların da veya tarım ilçe müdürlüklerinde çiftçi kayıt sistemi ile kayıt olunduysa şirket ortağı olunduysa bağkur zaten otomatik olarak başlar. Ayrıca SGK başvuru yapılması gerekmez.

BAĞ-KUR kaydı için gerekli evraklar nelerdir?

Ticari faaliyetlere başlayarak vergi kaydı açtıran kişiler veya şirket ortağı olanlar yine Çiftçi kayıt sisteminde otomatik olarak kaydı gözükmektedir. Vatandaşlar ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu’na belge ibraz etmesine gerek yoktur.

Bu kişiler SGK tescili açarak bilgilendirme yazısını tebliğ ile gönderebilir. Fakat isteğe bağlı veya sigorta bağkur talebe göre açılır.

Çiftçi belgesi için gerekli evraklar nelerdir?

  • Tarla tapu kaydı olması,
  • Tarla yoksa bile tarlası olan birisi ile sözleşme yapılması,
  • Üzerine kayıtlı büyükbaş ya da küçükbaş hayvan olması gerekmektedir.

Yukarıdakilerin haricinde de zirai faaliyet yapıldığına dair birtakım belgeler ÇKS belgesi için yeterli olabilmektedir.

Belgeleri hazırlamadan önce il ya da ilçenizdeki Ziraat Odası, Ziraat odası yoksa il/ilçe tarım müdürlüklerine danışarak ne tür belgeler istendiği konusunda net bilgi alabilirsiniz.

Çiftçi belgesi ile geriye dönük bağ kur kaydı nasıl yapılır?

Tek başına çiftçi belgesi geriye dönük yapılması imkansızdır. 01 Ekim 2008 tarihinden önce adınıza kesilmiş olan bir tarımsal (tevkifat) kesintisi varsa ve kaydınız bulunuyorsa tarım bağ kuru açtırarak erken emekli olabilirsiniz.

01 Ekim 2008 tarihinden önceki oda ve vergi kayıtları için tescil açılmaz. Eğer bu tarihten sonra vergi kayıtları bulunuyorsa SGK tarafından sistemde gözükmektedir.

İsteğe bağlı bağkur şartları nelerdir?

İsteğe bağlı bağkurlu olabilmek için;

  • Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Türkiye’de ikamet ediyor olmak,
  • Çiftçi kaydı, esnaf kaydı ya da şirket ortaklığı kayıtlarının olmaması gerekmektedir.

E-devletten isteğe bağlı bağkur başvurusu nasıl yapılır?

İsteğe bağlı bağkur başvurusunu e-devlet üzerinden de kolayca yapılır. T.C. numaranız ve şifre ile e-devlete giriş yaptıktan sonra;

Sosyal Güvenlik Kurumu-4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı kısmına gelin.

Buradan ilgili bilgileri doldurarak başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Başvuru üzerine SGK tarafından tesciliniz açılarak bilgilendirme yazısı gönderilir.

İsteğe bağlı BAĞ-KUR sorgulama işlemi!

Sorgulamayı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. İsteğe bağlı bağ kur sorgulaması için;

  • Öncelikle T.C. numaranız ve e-devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın.
  • Daha sonra SGK-4B Hizmet Bilgisi kısmından hizmetlerinize bakabilirsiniz. Direkt sorgulamayı buradan yapabilirsiniz.

Ziraat odası çiftçi bağkuru iptali nasıl yapılır?

Çiftçi bağkuru kapatılması için Ziraat odası Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı silinmesi gerekir.

Kayıtlı olunan Ziraat Odası sonlandırma talep belgesi doldurulur ve muhtara onaylattıktan sonra imzalayarak tekrar Ziraat Odası’na verilmesi gerekir.

Böylece Ziraat Odası kayıtları siler. Kayıt silindiğinde ise Bağkur terki de tamamen belli tarihi ile kapatılır.

 


Son Güncelleme: 09.01.2022 18:19
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