Babadan, dededen, akrabadan miras ev, arsa, tarla miras kalanlar dikkat! Bunu yapmayanların mirası çöp olacak

Babadan, dededen, akrabadan miras ev, arsa, tarla miras kalanlar dikkat! Bunu yapmayanların mirası çöp olacak

Hayatını kaybeden yakınlarımızdan kalan miraslar, evler ve arsalar için pek çok kural bulunmakta. İşte adınıza ev ve arsa gibi taşınmazlar miras kaldığında yapmanız gerekenler…

Aramızdan ayrılan sevdiklerimizin ardından bıraktığı miraslar, evler ve arsalar gibi taşınmaz mallar için belirlenen pek çok kural bulunmaktadır. İşte, sizin adınıza ev veya arsa gibi taşınmaz mallar miras olarak kaldığında yapmanız gerekenler…

Türkiye’de her gün noter dairelerinde birçok vatandaş, kendilerine kalan miraslar hakkında bilgi alırken, sizin adınıza bir taşınmaz miras kaldığında yapmanız gereken adımlar da artık netleşti.

Miras hakkı, mirasçıların miras bırakanın vefatı sonucunda sahip olduğu mutlak bir haktır. Mutlak haklar için herhangi bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır. Bu nedenle, miras hakkı için belirli bir süre düzenlenmemiştir. Ancak, bazı miras hukuku davaları için kanunda belirtilen zamanaşımı süreleri mevcuttur ve davanın bu süre içinde açılması gerekmektedir.

miras

MİRASI ÜZERİNİZE ALMA SÜRESİNİ UNUTMAYIN

Miras olarak size kalan bir ev, miras bırakanın isteğine bağlı olarak ilk hafta içerisinde tapu üzerinize geçirilebilir. Ancak mirasçılar tarafından bu talep 2 yıl içinde yapılmazsa, Tapu Müdürlüğü mirasçılık belgesi düzenlemek üzere yargıya başvurur. Gerekli işlemler tamamlandıktan hemen sonra size bildirim mektubu gönderilir. İşlemler sorunsuz bir şekilde yürütülürse, bütün süreç 1 hafta içerisinde tamamlanabilir.

PEKİ, BİR MİRASÇI İMZA ATMADIĞINDA NE OLUR?

Mirasçılardan biri imza atmazsa, taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda her bir mirasçının mahkemeye başvurma hakkı bulunmaktadır. Mahkemeye başvuran mirasçı, sözleşme veya kanun gereği ortaklığı sürdürme yükümlülüğü olmadan paylaşma talebinde bulunabilir.

KALAN MİRAS DEVLETE GEÇEBİLİR

Miras bırakanın birinci, ikinci, üçüncü derece yakınları, evlatlık ve hayatta kalan eşi bulunmuyorsa ve miras bırakan hayattayken mirasıyla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmamışsa, mirasın tamamı devlete kalır.

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