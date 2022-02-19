Azrail aynı anda ölen insanların canını nasıl alıyor?

“De ki; sizin için görevlendirilmiş bulunan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”
2. açıklama ise, melekler; üstün donanımlı, güçlü ve kuvvetli olan varlıklardır. Görevlerine uygun olacak şekilde çok çeşitli özelliklere sahiptirler. Bu durumda aynı anda ölen insanların canını almak Azrail için zor ya da imkansız bir şey değil. İnsanlar için aynı anda iki yerde olmak, uzak mesafelere çok kısa sürede gitmez imkansızken bu durumun melekler için de böyle olmasını düşünmek doğru bir karşılaştırma değildir. Yani, Azrail kendisine verilmiş olan bu görevi sahip olduğu üstün donanımı ile kolay bir şekilde yerine getirebilir.
Son Güncelleme: 19.02.2022 07:10