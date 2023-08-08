Ayçiçek yağı stoklamanın tam sırası! A101 zamlara meydan okudu: 2, 4 ve 5 litrede fiyatlar dip yaptı

Son zamanlarda zam haberleri peş peşe gelirken market raflarında en çok etiketi değişen ürün ise ayçiçek yağı yer aldı. A101'de uygun fiyatlı kampanya başladı...

Dünya ham petrol fiyatlarındaki düşüşle paralel olarak Rusya'nın petrol yüklü tankerlerinin limanlarından çıkarma kararı normalleştirilerek yeni düzenlemeye gidildi. Ayçiçek yağı fiyatlarında ki rahatlamalar yaşanmaya başlandı. A101 market zinciri genel olarak önemli kampanyaya adım attı.





Ayçiçek yağı fiyatlarının normalleşmesiyle ekonomik yıpranmaların uzaması tüketicilerin günlük ömürlerinin kolay ve ekonomik şekilde muhafazalarına katkı sağlayacağı belirtildi. A101 kampanyasıyla beraber temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarında normalleşmeye gidildi. Uygun maliyetler ayçiçek yağına ulaşabilecek ve aile bütçelerine olumlu yönde katkılarda bulunabilecek. A101 market zincirinin toplu kampanya tüketicileri umutlandırarak ekonomik olarak ferah döneme gidildi.