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Astsubay olma şartları neler? Astsubay maaşları ne kadar?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay olmak için birçok gencimiz araştırmalarda bulunuyor. Astsubay olmak için neler yapılmalı? Astsubay maaşları ne kadar? Detaylar haberimizde.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:22
Astsubay olma şartları neler? Astsubay maaşları ne kadar?
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Özellikle 15 Temmuz 2016 senesinde yaşanan FETÖ darbe girişiminden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ciddi bir şekilde Astsubay açığı oluştu. Genelkurmay bu açığı kapamak için çeşitli kanallar üzerinden astsubay alımına devam ediyor. İstenilen öğrenim şartı ile ve özel yetenek sınavları ile rahat bir şekilde astsubay olunabiliyor.

Tabi sınav ve aşamaları geçtikten sonra güvenlik soruşturmanızında olumlu sonuçlanması lazım.  Astsubay olmak artık daha kolay. Lisans veya Önlisans mezunu adaylar askere yedek astsubay olarakta gidebiliyor. Askere alma kanununda yapılan son değişiklikle bu imkan getirildi. Yedek astsubay olarak askerlğini ifa edenler daha sonra tezkere bırakarak astsubay olabilirler. Bu imkandan yararlanmak için gerekli şartları taşımak lazım. Şimdi gelin astsubay nasıl olunur ve özlük haklarına göz atalım.

Astsubay temin sınavlarına giren seçtikleri branşta görev alırlar. Bu kara, deniz ve hava kuvvetleri olmak üzere üçe ayrılır. Lise ve dengi okulların herhangi birinden mezun olmak veya önlisans ve lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak astsubay için eğitim şartıdır.

Eğer Lisans mezunu ise 28 yaşından gün almamalısınız. Önlisans ve daha alt bir mezuniyetiniz varsa yani lise mezunu iseniz 26 yaşından gün almamalısınız. 

Erkek adaylar için boy şartı 1.64 kadın adaylar için ise en az 1.58'tir.  Tam teşekküllü hastanelerden sağlık kurulu raporu almalısınız. TSK tarafından gerçekleştirilen yazılı ve fiziki sınavları başarıyla tamamlamanız sizi astsubay yapmak için öenmli bir merhaledir.

Mesleğinizi icra edecek herangi bir sağlık açısından engeliniz olmamalı. Yüz kızartıcı suçlara bulaşmamış olmak. Hırsızlık vb.

Astsubay adayları aynı zamanda 657 sayılı devlet memurları kanuna tabidir. Bu kanunda yazan şartlara da haiz olması gerekir. En son şart ise astsubay alkım yönetmeliğinin yedinci maddesinde yazan şartları taşımanız lazım.

Başvuran adaylarda beden sağlığınız kontrol edilir. Bu mesleği yerine getirip getiremeyeceğeniz belirlenir. Aynı zamanda simanızda yani yüzünüzde herhangi bir ben veya iz bulunmaması lazım.

Kekeme iseniz veya gözleri şaşı olan adaylar astsubaylık başvurusu yapsa dahi ileriki safhada elenir. 

Lisans veya önlisans mezunu iseniz ilk önce Kamu Personeli Seçme sınavından en az 60 puan almalısınız. Bu durumda astsubaylığa başvurabilirsiniz.Daha sonra sözlü mülakata çağırılırsınız. Mülakatta Atatürk İlke ve İnkilapları, tarih,coğrafya ve güncel bilgiler adaylara sözlü olarak sorulur. Aynı zamanda kendinizi ifade ediş biçiminize de bakılır. Sözlü mülakkattan ise en az 70 puan almalısınız. Düzgün bir elbise ve traşlı olarak komisyon önüne çıkmanız sizi diğer adaylar karşısında güçlü duruma getirecektir.

Fiziki testler yapıldıktan sonra 1500 metre koşusunu da bitirmeniz istenecektir. Mekik ve şınav ise astsubaylık sınavının olmazsa olmazıdır. KPSS sözlü sınav ve fiziki yeterlilik birlikte değerlendiriliyor.  Sözlü mülakat yüzde onbeş fiziki yeterlilik yüzde on beş ve yazılı sınav ise yüzde yetmiş oranında toplam puanınıza etki ediyor.

Tüm aşamalar bittikten sonra ise iki liste açıklanacaktır. Kontenjan dahilinde asil ve yedek adaylar belirlenir. 

Lise mezunu iseniz de astsubay meslek yüksek okulu sınavlarına başvuru yapmanız sizlerden istenir. Bu okulda iki yıl eğitim alıyorsunuz. Yazılı sınav mülakat ve fiziki yeterlilik aşamalarından sonra okula kabul edileceksiniz. 

Astsubay meslek yüksekokullarında bölümler Hava, Kara, Deniz, Bando ve Sağlık olacak şekilde beş ayrı kategoriye ayrılır.

Astsubaylık eğitimleri lisans ve önlisans mezunları için altı ay olarak belirlenmiştir. Bu eğitimlerde sliah spor fiziki yeterlilik eğitimleri altı ay boyunca verilir.

Göreve yeni başlayan bir astsubay ortalama 5 bin beş yüz ve 6 bin arasında maaş alır. Doğuda terör tazminatı ile beraber maaşınızda bin ile bin beş yüz artış olacaktır. Kara, deniz ve hava branşlarında astsubay maaşları da değişik olabilir.  Son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte astsubay maaşlarında gözle görülen bir artış olmaya başladı.

Astsubay alımlarında yaşanan değişiklikler sitemizde siz gençler için duyurmaya devam edeceğiz. 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:22
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AstsubayMaaşTSK
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