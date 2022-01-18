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Astsubay nasıl olunur? Astsubay olmak için gerekli olan şartlar nelerdir?

Astsubay olmak için gerekli olan koşullar pek çok genç tarafından merak edilmekte ve araştırılmaktadır. Jandarma astsubay olmak için bazı şartların bulundurulması gerekmektedir. Bu şartların neler olduğu hangi sınavlara girilmesi gerektiği haberimizde yer almaktadır.

18 Ocak 2022 Salı 23:18
Astsubay nasıl olunur? Astsubay olmak için gerekli olan şartlar nelerdir?
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Astsubaylık mesleği pek çok gencin hayali olarak karşımıza çıkmaktadır. Oldukça meşakkatli bir yolu bulunan astsubay olabilmek için bazı şartların bulundurulması, gerekli sağlık testlerinden geçilmesi, sınavların başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Ayrıca astsubay olmak için boy, kilo ve yaş şartı da mevcuttur. Astsubay olmak için gerekli şartlar nelerdir? Jandarma astsubay nasıl olunur, şartları nelerdir? Gibi merak edilen soruların yanıtları aşağıda yer almaktadır.

Astsubay olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Lisans mezunu olanlar için 26, lise mezunları için 28 yaşından küçük olmak,

Diş yapısının düzgün olması,

Vücudun sağlam ve çalışır halde olması,

Lise ve dengi ve iki ya da dört yıllık okul mezunu olmak,

 Kadınlar için 1.58 ve erkekler için en az 1.64 cm boya sahip olmak,

Vücutta dövme, yanık ya da çizik gibi izler bulunmaması.

Astsubaylık için hangi sınavlara girmek gerekir?

Astsubay olmak için üç aşamadan oluşan bir sınava girilmektedir. Bu sınavda toplamda 50 soru olup Türkçe, Türkiye coğrafyası, T.C anayasası, Atatürkçülük ve Uluslararası kurumlar ve antlaşmalar konularından sorular çıkmaktadır. Sınavda geçme notu 70 olup 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir.

Astsubaylık mülakatı nasıl yapılır?

Fiziki kabiliyet yeterlilik testinde adaylar koşuya tabi tutulur. Baraj puanı 40 olan bu sınavın ardından sözlü mülakat yapılır ve bu mülakatın puanı ise en az 70’dir. Sözlü mülakatın %15’i, yazılı sınavın %70 ve fiziki yeterlilik testi %15’i etki eder. Bu sınavların ardından Temel Askerlik ve Astsubaylık Kazandırma Eğitimi alınarak burada tamamlanan eğitimin ardından atamalar gerçekleştirilir.

Astsubaylar ne iş yaparlar?

Astsubaylar sorumlu bulunan yerin güvenliğini sağlamak, birlikler arası iletişimi sağlamak, nöbet giriş ve çıkışları takip etmek, çalışma yerlerinin düzenini sağlamak ve düşman hava araçları ile mücadele gibi pek çok görevleri bulunmaktadır. Astsubayların zorunlu hizmet süresi 15 yıldır.

Jandarma astsubay nasıl olunur?

Jandarma astsubay olmak için lise mezunlarının YKS sınavına girmeleri ve TYT ve AYT sınavlarına girilmesi şarttır. Bu sınavlardan belirlenen taban puanının alınması, şehit ve gazi çocukları için ise taban puanın %80’ini alması gerekmektedir. YKS sınavının ardından yapılan başvuru sonrasında adaylar sağlık, spor, sözlü ve mülakat sınavlarına katılmaktadır.

Yedek subay olma şartları nelerdir?

4 yıllık fakülte mezunu olan kişilerden TSK’ya yedek subay alımı yapılmaktadır. Bu alımlarda Hizmet süreleri 1 yıl olmakta, adayların belirlenen kilo ve boy ölçülerine sahip olmaları, lisans mezunu olan kişilerin en fazla 27 ve yüksek lisans mezunlarının da 32 yaşından küçük olması beklenmektedir.

Jandarma astsubay olma şartları nelerdir?

T.C vatandaşı olmak,

Silah taşımaya engel bir durum olmaması,

21 yaşından küçük olmak,

Evli ya da çocuk sahibi olmamak,

TCK Genel Ahlaka Karşı Suçlardan birisini işlememiş olmak,

Herhangi bir soruşturma geçirmemiş olmak,

Kadın ya da erkek bir kişi ile nikahsız beraber yaşamamak,

Alkol, uyuşturucu tedavisi görmemiş olmak,

Devlet güvenliğine karşı, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan soruşturma açılmamış olması,

Siyasi bir partiye üye olmamak,

Terör örgütü ile herhangi bir bağlantının bulunmaması,

Lise ve dengi bir okuldan mezun olmuş olmak,

Yükseköğretim kurumuna kayıt olmaya engel durum olmaması,

Kadın astsubay olmak için gerekli şartlar nedir?

Kadınlar için 1.58 ve erkekler için en az 1.64 cm boya sahip olmak,

Lisans mezunu olanlar için 24, lise mezunları için 26 yaşından küçük olmak,

Belirlenen boy ve kilo ölçülerine sahip olma şartları aranmaktadır.

Kara kuvvetleri astsubay alım şartları nelerdir?

Kara Kuvvetleri astsubay olmak için gerekli şartlar,

Lise veya dengi okul okumuş olmak ya da,

En az meslek yüksekokulu ya da 4 yıllık bölüm mezunu olmak,

Lisans mezunu olanlar için en fazla 28, lise mezunları için en fazla 26 yaşından büyük olmamak,

Kadınlar için 1.58 ve erkekler için en az 1.64 cm boya sahip olmak,

Askeri hastaneden alınan sınıra uygundur raporunun alınmış olması,

Kara kuvvetlerinde Astsubay Temin Yönetmeliğinin 6. maddesinde düzenlenmiş olan Muvazzaf Astsubay Adaylarında Aranacak Niteliklerin bulundurulması ve 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesine uygun olmak.

Astsubay maaşları ne kadar?

Astsubay maaşları kademeye, dereceye ve rütbeye göre değişiklik göstermektedir. Yeni mezun olan bir astsubay yaklaşık olarak 5500 TL ile göreve başlamakta olup bu maaş zamanla 10000 TL’ye kadar yükselmektedir. Kıdemli başçavuşlar yani meslekte 21 yıl çalışan astsubaylar 7000 TL maaş almaktadır. Jandarma astsubaylarda ise bu ücret 5700 ile 12000 TL arasında değişmektedir. Deniz astsubaylar için de hava astsubayları içinde maaşlar 5700 TL’den başlayıp 10.000-12.000 TL’yi bulabilmektedir.


Son Güncelleme: 18.01.2022 23:18
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Astsubayşartları
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