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Astım için kullanılan spreyler orucu bozuyor mu?

Ramazanın yaklaşması ile birlikte oruç tutmak isteyen astım hastaları, astım spreylerinin orucu bozup bozmadığını merak ediyor. Peki astım ilacı kullanan hastalar oruç tutabilir mi? İşte detaylar...

05 Mart 2022 Cumartesi 23:26
Astım için kullanılan spreyler orucu bozuyor mu?
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Bazı astım hastaları zorunlu olarak nefes açıcı sprey kullanmak durumunda kalabilir ve bu hastalar Ramazan ayında oruç tutmayabilir. Böyle bir durumda hasta iyileştiği zaman tutamadığı oruçları kaza edebilir. Eğer hastanın iyileşme umudu yoksa tutamadığı oruç sayısı kadar fidye vermelidir. Bir fidye, Ramazan ayında bir kimse için verilen bir fitre miktarıdır.

Nefes darlığı dışında oruç tutmaya engel oluşturabilecek başka bir sağlık sorunu bulunmayan astım hastaları, nefes almayı rahatlatacak oksijenli spreyi ağızlarına püskürterek oruç tutabilir. Ağza püskürtülen bu ilaçlar orucu bozmaz. Çünkü bu spreyler bir kullanımda çok az bir miktarda ağza püskürmektedir ve çoğu ağız ve nefes borusunda emilip kaybolur. Geriye kalan miktarın ise mideye ulaştığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Abdest alırken ağızda kalmış olan suya kıyasla bu miktar çok azdır. Abdest alırken ağza alınan suyun mideye ulaşması sonucunda kişinin orucu bozulmaz.

Aynı zamanda misvakta bulunan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması durumunda da oruç bozulmamaktadır. Mideye bir şeyin ulaşıp ulaşmadığına dair duyulan şüphe ile de oruç bozulmamalıdır. 



Son Güncelleme: 05.03.2022 23:26
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Anahtar Kelimeler:
RamazanOruçFitreOrucu Bozan Durumlar
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