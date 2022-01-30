Askerde kredi kartı kullanımına izin veriliyor mu?

Askerde kredi kartı kullanılıyor mu?

Askeri birliği teslim olunduğu zaman en fazla ihtiyaç duyulan şey nakit para oluyor. Askerde alışılmış olan kredi kartlarını hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Öyle ki kullanılmakta olan bir kredi kartı varsı askerler bu kartı yanlarında taşıyabiliyorlar. Ancak, askeri birlik içinde kredi kartı kullanımı yasak. Askerlik süresince yapılacak bütün harcamaların nakit olması gerekiyor. Çarşı iznine çıkıldığı zaman kredi kartı kullanılmasının bir sakıncası bulunmuyor. Yalnızca askeriyenin içinde hiçbir şekilde kredi kartı ile alışveriş yapılamıyor.

Kredi kartı ile kredi borçları dondurulur mu?

Bankalardan kredi ile kredi kartı kullanmakta olan bireylerin borçlarını zamanında ödemeleri ve kara listeye düşmemek için düzenli olarak taksitlerini ödemeleri gerekiyor. Askere gidilecek olması ve askerlik hizmeti süresi içerisinde borç ödememe gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu yüzden kredi kartı ile kredi borçlarının ödenmemesi ve taksit ödemelerinin aksatılması durumlarında banka nezdinde bireyin askerde olması mazeret olarak kabul edilmez ve ödemeler yapılmaz ise her müşteriye uygulandığı gibi yasal işlem uygulanmaya başlar.

Kredi kartı kullanan ya da daha önce ihtiyaç kredisi çekmiş olan vatandaşlar askere gittikleri zaman kredileri ya da kredi kartı borçları dondurulmaz ya da kapatılmaz. Borçları da yanı şekilde devam eder. Askere gitmiş olmak bankaların bu kararını etkilemez. Bankalar istisnasız bütün müşterilerine uyguladıkları aynı prosedürleri uygulamaya koymaktadır. Eğer ki borcunuz bulunuyorsa bu borcu askere gitmeden önce kapatmanız doğru olacaktır. Ancak kapatma şansınız yoksa her ay düzenli bir şekilde taksitlerinizi ödemeli ve aylık taksitlerinizi aksatmadan düzenli olarak ödemelerinizi yapmalısınız. Aksi taktirde borcunuzun üstüne faiz eklenerek ödeme yapacağınız tutar artar ve cezai işlemler uygulamaya koyularak bankaların kara listesine adınızı yazdırabilirsiniz.

Askerde nakit para kullanılabiliyor mu?

Askerlik görevini yerine getirecek olan gençlerin en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de askerlikte nakit para kullanılıp kullanılmadığı. Geçmiş senelerde askeriyede nakit para kullanımı ile bütün ihtiyaçlar karşılanabiliyordu. Ancak son yıllarda bu durum değişerek askeriye içinde de bankamatik geçerli olmaya başlamıştır. Nakit para kullanılarak alışveriş yapılmamakta. Banka kartı ile ihtiyaçlar rahatlıkla karşılanabiliyor. Askeriyede kullanılacak bankamatik kartı birliğe teslim olunduğu zaman verilmekte. Ayrıca, askere gitmeden önce Ziraat bankasından kişinin adına açılan hesap kartıyla da askeriye içindeki ihtiyaçları karşılamak mümkün. Bu kartın içine nakit para yatırılarak bütün nakit işlemler gerçekleştirilebiliyor.

Asker ailelerine yardım yapılıyor mu?

Er ve Erbaşlara ödenen maaş ne kadar?

Askere gitmeden önce çekilen ihtiyaç kredileri ile ödemesinde zorluk yaşanan ya da halen devam etmekte olan kredi kartı borçları askerlik görevi için gidildiğinde aile bireylerine kalıyor. Bu gibi durumlarda kredi borçları ya da kredi kartı borçları dondurulamıyor ve kapatılamıyor. Borç taksitlerinin her ay düzenli olarak yatırılması gerekiyor. Bu yüzden de askere giden gençlerin ailelerine bir takım destekler verilmekte. Bu desteklerden faydalanmak için ilk olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek muhtaçlık belgesi almak gerekiyor. Nüfus cüzdanı fotokopisiyle SYDV’ye başvuru yaparak da işlemler başlatılabiliyor. Ayrıca, SYVD tarafından muhtaç olan asker ailelerine yardım dahilinde 2 ayda bir olacak şekilde 275 TL ödeme yapılıyor. Askere gitmeden önce ailesinin geçimini sağlayan askerlerin aileleri için de ücretsiz olarak sağlık, eğitim, gıda ve yakacak yardımları gibi yardımlar yapılarak destek verilmektedir.

Er ve Erbaşlara ödenen maaşlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154. maddesine göre belirlenmiştir ve belirlenen tutarlar katsayı çarpımı sonucunda çıkan rakamlara tekabül etmektedir. Doğu’da görev yapmakta olan er ve erbaşlara yapılacak olan ödeme, hesaplanan tutarın 2 katıdır. Er ve Erbaşlara ödenecek maaş tutarları şu şekildedir:

Çavuş 1172 TL

Onbaşı 1040 TL

Er 910 TL

Erler askerliğe başladıkları tarih itibari ile maaşa bağlanıyorlar. Erbaşlar da terfi edildikleri tarihlerin ay başı itibari ile maaşa bağlanmaktadırlar. Er ile Erbaşların izin kullandıkları tarih itibari ile maaş ödemelerinde kesinti yapılır ve izinlerini bitirip göreve başladıkları tarih itibari ile de maaş hesaplamalarında düzenleme yapılır. Yani aylık olarak düzenli bir şekilde maaş ödemeleri yapılır.

Bu maaş tutarları sözleşmeli olarak askerlik yapan er ve erbaşlara yapılan ödemelerdir.

Uzman Çavuşlara ödenen maaş ne kadar?

Göreve yeni başlamış olan uzman çavuşların maaşı 4.452 TL ile 4.791 TL arasında değişiyor. Doğuda görev yapmakta olan jandarma uzman çavuşların aylık maaşı da 6.000 TL ile 7.300 TL arasında değişiyor.

Asker maaşlarında ya da asker ailelerine yapılan destek ödemelerinde herhangi bir değişiklik olduğu zaman haberimizi güncelleyerek sizlere tekrardan bilgilendireceğiz.