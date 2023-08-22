ASELSAN yeni personellerini arıyor! KPSS şartı aranmadan yüksek maaşlı iş başvuruları başladı

ASELSAN bünyesine çok sayıda personel alımı yapıyor. Fırsatı kaçırmayın. Hem de dolgun maaşla...

ASELSAN, KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı duyurusunu yayınladı. Başvuru bilgileri ve şartları ilanda yer alıyor. İşte detaylar...





ASELSAN KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI YAPIYOR

ASELSAN, çeşitli kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. İlanı incelediğimizde KPSS şartı olmadan alımların başladığını gördük. Aselsan'ın kariyer sayfasından yapılan başvuruların detayları ve her kadronun gereksinimleri açıklandı. İşte ayrıntılar...





ASELSAN, farklı kadrolarda personel alımı yapacağını duyurdu. İlanlara göre her kadro için belirlenmiş şartlar aşağıda yer almaktadır:

Tank ve Zırhlı Araçlar Sistem Mühendisi Alımı Başvuru Bilgileri:

Elektrik/Elektronik veya Makina Mühendisliği bölümlerinden mezun,

3+ yıl donanım tasarımı veya sistem mühendisliği deneyimi olan,

İleri düzeyde İngilizce bilen,

Sistem mühendisliği süreçleri hakkında bilgi sahibi veya bu alanda çalışmaya istekli.

Kontrol Sistemleri Tasarım Mühendisi Alımı Başvuru Bilgileri:

Elektrik-Elektronik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya benzer bölümlerden mezun,

Kontrol sistemlerinin modellenmesi ve tasarımı konusunda bilgi sahibi,

MATLAB/SIMULINK ve C/C++/C# gibi programlama dillerine hakim,

İleri düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce bilen.

Süreç Tasarım Mühendisi Alımı Başvuru Bilgileri:

Kontrol, Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar veya Makine Mühendisliği bölümlerinden mezun,

AGV, AMR, ASRS depo yönetim sistemleri ve robot yazılımı konularında en az 3 yıl deneyimli,

TCP, RTCP ve User Frame oluşturabilen,

Robot seçimi yapabilen ve projeye uygun ekipmanları seçebilen,

Scada ve PLC konularında bilgi sahibi,

Microsoft Office araçlarını kullanabilen,

Grup çalışmasına yatkın ve stres altında çalışabilen.

Her kadro için belirlenen şartlara uygun adaylar, Aselsan'ın kariyer sayfasından başvurularını gerçekleştirebilirler. Ayrıca, ilanlarda belirtilen tarih ve bilgilere dikkat ederek başvurularını tamamlamalıdırlar.

ASELSAN, savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren bir Türk şirketidir. Şirket, farklı pozisyonlarda çalışacak personel alımı yapmaktadır. İş ilanlarında belirtilen genel nitelikler ve başvuru bilgileri şunlardır:

1. Hava ve Füze Sistem Mühendisi:

Elektrik/Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Donanım tasarımı veya yazılım geliştirme tecrübesi veya sistem mühendisliği tecrübesi tercih sebebidir.

2. Full Stack Java Yazılım Mühendisi:

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. En az 5 yıl yazılım geliştirme deneyimi aranmaktadır. Java diline hakim olmak ve temel web teknolojilerini bilmek gerekmektedir.

3. Yazılım Mühendisi (C++):

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. C++ dilinde deneyim ve yazılım geliştirme süreçlerine hâkimiyet aranmaktadır.

4. Elektronik Mühendisi (Radar ve Elektronik Harp Sistemleri):

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili alanlardan mezun olmak gerekmektedir. Sinyal İşleme, Haberleşme, RF/mikrodalga, Anten konularına ilgi duymak tercih sebebidir.

5. C++ Yazılım Geliştirme Mühendisi:

Elektrik-Elektronik veya Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. C++ programlama dilinde en az 3 yıl deneyime sahip olmak gerekmektedir.

6. Konfigürasyon Yönetimi Mühendisi:

Elektrik Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği gibi alanlardan mezun olmak gerekmektedir. Konfigürasyon yönetimi ve süreçlerine hâkim olmak gerekmektedir.

7. Pazar Geliştirme Uzmanı / Uzman Yardımcısı (Asya-Pasifik Bölge):

İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler gibi alanlardan veya Mühendislik fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Asya-Pasifik kültürüne hâkim olmak, iş geliştirme veya pazarlama deneyimi tercih sebebidir.

8. Görsel Pazarlama İletişimi Uzmanı:

İlgili alanlardan mezun olmak gerekmektedir. Görsel tasarım ve iletişim becerileri önemlidir. Çeşitli yazılım ve programları kullanma yeteneği aranmaktadır.

9. Haberleşme Elektronik Harp Sistem Mühendisi:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya ilgili bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Sinyal İşleme, Haberleşme, RF/mikrodalga, Anten alanlarına ilgi duymak tercih sebebidir.

10. Uygulama Yazılımları Mühendisi:

Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Java dilini iyi derecede bilmek ve çeşitli yazılım konularında deneyime sahip olmak gerekmektedir.

Aselsan kariyer sayfası üzerinden başvurular başladı. İlgilenenlerin başvuru yapmak için "https://www.aselsan.com/tr/kariyer" adresini ziyaret ederek özgeçmiş oluşturması gerekmektedir.