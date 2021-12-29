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Arefe gününde nasıl ibadet edilmeli? Arefe günü yapılması gerekenler nelerdir ?

Mübarek Ramazan ayından sonra kutlayacağımız Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramından önce milyonlarca Müslümanın içini arefe heyecanı sardı. Peki, arefe gününde nasıl ibadet edilmeli? İşte arefe günü yapılması gerekenler…

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:30
Arefe gününde nasıl ibadet edilmeli? Arefe günü yapılması gerekenler nelerdir ?
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Arefe günü şu ibadetler ile geçirilebilir; duha namazı (kuşluk namazı), tespih namazı ile şükür namazı kılınmalı.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okunması tavsiye edilmektedir.

ihlas Suresinin okunması da tavsiyeler arasında. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), “İhlas suresini kim arefe günü akşamında 1000 kere okursa Allahü Teala ona istediğini verir.” Buyurmuştur.

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in  arefe günü hakkında “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir hadisi vardır. Müslümanların arefe gününü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmesi gerekir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazının ardından ve Arefe Duasına başlanmadan önce göğün altında 2 rekat namaz kılınmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf edip ikrar edilmelidir. Bu sayede Arafat sevabına nail olunarak günahlar bağışlanır.


Son Güncelleme: 29.12.2021 00:30
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