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Arefe günü hangi ibadetler yapılmalıdır?

Arefe gününe az bir zaman kala pek çok Müslüman tarafından arefe gününde yapılması gereken ibadetler araştırılıyor. Peki, arefe gününde hangi ibadetler yapılmalı? İşte cevabı…

29 Aralık 2021 Çarşamba 00:29
Arefe günü hangi ibadetler yapılmalıdır?
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Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) , arefe günü için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” demiştir. Arefe günü bu yüzden dua edilerek geçirilir. İslam aleminde Arefe günü oruç, dua ve namaz ibatedleriyle geçirilir. Arefe Günü yapılabilecek bazı ibadetler şu şekildedir;

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazından sonra ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında 2 rekat namaz kılıhmalı ve Hak Teala’nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar edilmelidir. Bu sayede Arafat sevabına nail olunarak günahlar bağışlanır.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğu zaman göğün altına çıkılmalı (yani açık alanda olunmalı) öğlen ile ikindi namazlarını rüku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılınmalıdır. Namazların bitişi ile 2 rekat namaz kılınmalı. Namazın 1. rekatında Fatiha Suresi sonrasında ihlas suresini, 2. rekatta da Fatiha Suresi sonrasında da Kafirun Suresi okunmalıdır.

Bu namazın ardından 4 rekat namaz kılınmalıdır. Namaz 2 rekat 2 rekat olarak kılınmalı. Her rekatta Fatiha suresi sonrasında 50 defa ihlas suresi okunmalıdır. Bu namaz Emire’l Mümin’in Hz. Ali’nin namazıdır.


Son Güncelleme: 29.12.2021 00:29
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