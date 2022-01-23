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Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunmalıdır?

Ramazan ayının bitmesi ile birlikte bayram sevinci geldi. Arefe gününde 1000 ihlas okuyacak kişiler ise ne zaman okunacağını merak ediyor. Arefe gününde yapılan ibadetler ve duaların yanı sıra, 1000 ihlas okumak hadisler ile tavsiye edilmiştir. Peki 1000 ihlas arefe gününde hangi vakitlerde okunmalıdır? 1000 ihlas okumanın önemi nedir? Tüm bilgiler haberimizde yer almaktadır.

23 Ocak 2022 Pazar 00:07
Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunmalıdır?
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Arefe gününde 1000 ihlas ne zaman okunmalıdır?

Arefe günlerinde okunan 1000 ihlas, ihtiyaç halinde, arada konuştuktan sonra ya da başka bir iş ile meşgul olduktan sonra devam edilerek tamamlanabilir. Peş peşe okumak zorunlu değildir. Bir kısmı öğleden ya da ikindi vaktinden sonra okunabilir. Arefe günü gündüz vakitlerinde yetiştiremeyen kişiler, akşam vaktinden sonra da ihlas okumaya devam edebilirler. 

Arefe günü 1000 ihlas hadisi 

Pwygamber efendimiz Hz. Muhammed buyurdu ki; Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Allahü Teala’nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur. Arefe günü, ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolunur. Biri geçmiş senenin, diğeri de gelecek senenin günahlarıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsi besmele ile okunmalıdır. 

Peygamber efendimiz bu gün için, En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, arefe günü meydana getirilen duadır, buyurmuştur. 


Son Güncelleme: 23.01.2022 00:07
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Anahtar Kelimeler:
Arefe1000 Ihlas
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