Arefe günü 1000 ihlas ne zaman okunmalıdır?

Arefe gününde 1000 ihlas ne zaman okunmalıdır?

Arefe günlerinde okunan 1000 ihlas, ihtiyaç halinde, arada konuştuktan sonra ya da başka bir iş ile meşgul olduktan sonra devam edilerek tamamlanabilir. Peş peşe okumak zorunlu değildir. Bir kısmı öğleden ya da ikindi vaktinden sonra okunabilir. Arefe günü gündüz vakitlerinde yetiştiremeyen kişiler, akşam vaktinden sonra da ihlas okumaya devam edebilirler.

Arefe günü 1000 ihlas hadisi

Pwygamber efendimiz Hz. Muhammed buyurdu ki; Arefe gününe hürmet ediniz. Çünkü Allahü Teala’nın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem’den azad olur. Arefe günü, ibadet ve dua edenlerin iki senelik günahları affolunur. Biri geçmiş senenin, diğeri de gelecek senenin günahlarıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsi besmele ile okunmalıdır.

Peygamber efendimiz bu gün için, En hayırlı, kabulü şayan olan yakarış, arefe günü meydana getirilen duadır, buyurmuştur.