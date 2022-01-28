Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?

Arap sabunu yaprakların bitlenmesine,pseron,karınca ve trips gibi parazitlere karşı etkilidir. Arap sabununu şu şekilde ayarlayabilirsiniz.

250 gr arap sabunu

100 litre su

Arap sabunu ile sıvı yağ

1 çay kaşığı arap sabunu

0,25 litre bitkisel sıvı yağ

1 litre su

Arap sabunu sıcak suyun içerisinde eritilmelidir. Daha sonra alacağı kadar su ilave edilmeli. Karıştırma işlemini yavaşca yapmalısınız. İsteğe bağlı bu karışımı 35cc saf alkol de eklenebilir. Hassas bitkilerin zarar görmemesi için ilk önce birkaç yaprak da deneme yapınız. Bitkilerin zarar gördüğü yerlerde iyice bu karışımı uygulayın. Yaprakların üstüne ve ortasına gelecek şekilde ilaçlama işlemini yapınız. 7 günde bir bu işlem uygulanabilir.

arap sabunu ve bitkisel yağı iyice karıştırınız. Koyduğunuz kase ya da kabı iyice çalkalayın. Üzerine 1 litre suyu ilave edin. Bu karışımı 10 gün aralıklarla bitkilere uygulayabilirsiniz. İlk olarak deneme yapınız. Yapraklar hassas olabilmektedir. Karışımı direkt zararlı olan yere uygulamak daha doğru olacaktır.