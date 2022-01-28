Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?

Arap sabunu yaprakların bitlenmesine,pseron,karınca ve trips gibi parazitlere karşı etkilidir. Arap sabununu şu şekilde ayarlayabilirsiniz.
- 250 gr arap sabunu
- 100 litre su
Arap sabunu ile sıvı yağ
- 1 çay kaşığı arap sabunu
- 0,25 litre bitkisel sıvı yağ
- 1 litre su
arap sabunu ve bitkisel yağı iyice karıştırınız. Koyduğunuz kase ya da kabı iyice çalkalayın. Üzerine 1 litre suyu ilave edin. Bu karışımı 10 gün aralıklarla bitkilere uygulayabilirsiniz. İlk olarak deneme yapınız. Yapraklar hassas olabilmektedir. Karışımı direkt zararlı olan yere uygulamak daha doğru olacaktır.
Son Güncelleme: 28.01.2022 07:04