İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda İlker Aycı'nın yerine Ahmet Bolat atandı
Son Dakika
Türk Hava Yolları yönetim kurulunda...
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin ile yollarını ayırdıklarını açıkladı!
Son Dakika
Galatasaray, Atalay Babacan ve Yedlin...
Buz göletine devrilen iş makinesi operatörü hayatını kaybetti!
Son Dakika
Buz göletine devrilen iş makinesi...
Şener Şen ve İlyas Salman arasındaki küslük sona erdi!
Son Dakika
Şener Şen ve İlyas Salman...

Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?

Arap sabunu günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Bu alanlardan biri bitkilerdir. Bitkileri korurken arap sabunu karışımı kullanılabilir. İnsanlar,arap sabununun bitkilere nasıl uygulandığını araştırmaktadır. Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılır? Bu haberimizde bitkilerinizi korumaya yarayan arap sabunu karışımlarını sizler için derledik. İşte bitkiler için arap sabunu karışımı...

28 Ocak 2022 Cuma 07:04
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?
Takip Et:

Arap sabunu yaprakların bitlenmesine,pseron,karınca ve trips gibi parazitlere karşı etkilidir. Arap sabununu şu şekilde ayarlayabilirsiniz.

  • 250 gr arap sabunu
  • 100 litre su

Arap sabunu sıcak suyun içerisinde eritilmelidir. Daha sonra alacağı kadar su ilave edilmeli. Karıştırma işlemini yavaşca yapmalısınız. İsteğe bağlı bu karışımı 35cc saf alkol de eklenebilir. Hassas bitkilerin zarar görmemesi için ilk önce birkaç yaprak da deneme yapınız. Bitkilerin zarar gördüğü yerlerde iyice bu karışımı uygulayın.  Yaprakların üstüne ve ortasına gelecek şekilde ilaçlama işlemini yapınız. 7 günde bir bu işlem uygulanabilir.

Arap sabunu ile sıvı yağ

  • 1 çay kaşığı arap sabunu
  • 0,25 litre bitkisel sıvı yağ
  • 1 litre su

arap sabunu ve bitkisel yağı iyice karıştırınız. Koyduğunuz kase ya da kabı iyice çalkalayın. Üzerine 1 litre suyu ilave edin. Bu karışımı 10 gün aralıklarla bitkilere uygulayabilirsiniz. İlk olarak deneme yapınız. Yapraklar hassas olabilmektedir. Karışımı direkt zararlı olan yere uygulamak daha doğru olacaktır.



Son Güncelleme: 28.01.2022 07:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arap Sabunu Ve BitkilerArap Sabunu Bitkilere Nasıl Uygulanır?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
02162340093 Numarası ne için arıyor? Bu numara kime ait?
02162340093 Numarası ne için arıyor? Bu numara kime ait?
03125242360 numarası kime ait? Neden arıyor?
03125242360 numarası kime ait? Neden arıyor?
E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi nasıl alınır?
E-Devlet üzerinden çalışma izin belgesi nasıl alınır?
Vodafone faturasız hat abonelerine 1 GB 1 TL Kampanyası
Vodafone faturasız hat abonelerine 1 GB 1 TL Kampanyası
Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü
Sabun nedir? Sabun ne zaman icat edilmiştir? Sabunun icat edilme öyküsü

Popüler Haberler

Kod Adı: Kulüp dizisi oyuncuları ve konusu
TJK 28 Ocak 2022 Cuma at yarışı sonuçları
Kusursuz Öğrenci filminin analizi ve detaylar
Örümcek olmaması için ne yapmalı?
SGK ve memur emeklilerine nakit kredi imkanları!
Without Remorse Film Konusu, Yorumu ve İncelemesi | Tom Clancy’den Acımasız
Burçin Abdullah Kim? Üvey baba dizisi Lamia..
Arap sabunu bitkilerde nasıl kullanılmaktadır?
02162340093 Numarası ne için arıyor? Bu numara kime ait?
03125242360 numarası kime ait? Neden arıyor?
Bitcoin ya da kripto hisseleri olanların dikkatine! Bunların yerine bir bitcoin ETF satın alınır mı?
Baş dönmesi hastalığı nedir? Tedavi yolları nelerdir ?
Günlük burç yorumları 6 Aralık 2021 Pazartesi
Dalış Kulübü dizisinin konusu nedir?
Blu TV üyeliği nasıl iptal edilir? Apple kullanıcıları için kolay üyelik iptal etme yolu
Girift dizisinin konusu nedir?
Teşkilat dizisinin Mervan'ı kimdir?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 28 Ocak 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
Ayşe Gülper Özdemir kimdir?
Pınar Karaman kimdir?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 28 Ocak 2022 Cuma

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.