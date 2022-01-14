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Araç sahipleri için en uygun kasko nasıl bulunur ? Kasko sigortası teminatları nelerdir?

Kasko, motorlu araç sahiplerinin trafikte veya karşılaşılacak her türlü risk durumunda araçlarını güvence altına almaya yarar. Bu sebeple trafikte oluşabilecek hasarlar, aracın yanması veya çalınması gibi birçok durumda kasko araç sahiplerine teminat oluşturur. Bu hususta kasko yaptırmak isteyenler için en uygun kaskoyu bulmak önem arz eder. Peki, en uygun kasko bulma yöntemi nedir? En uygun kasko nasıl bulunur? İşte araç sahiplerini yakından ilgilendiren haberin detayları.

14 Ocak 2022 Cuma 19:02
Araç sahipleri için en uygun kasko nasıl bulunur ? Kasko sigortası teminatları nelerdir?
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Kasko sigortası serbest piyasa kurallarına tabi olduğu için rekabetin çok olduğu bir sektör konumundadır. Bu sebeple araç sahiplerini kendine en uygun sigortayı bulması oldukça zordur. Sigorta sahibi aracının zarara uğraması durumunda kendini güvence altına almak için kasko sigortası yapmak ister. Kasko sigortası yapmak kanunlarla zorunlu değildir yani tamimiyle araç sahibinin tasarrufuna bağlı olarak yaptırılır. Fakat günümüz şartlarını ve trafikte oluşabilecek herhangi bir risk durumunda araç sahibine sunulan bir teminattır.

Kasko sigortasını etkileyen faktörler nelerdir?

Kasko sigortası özel sektörde olması ve kişilerin istedikleri biçimde kasko sigortası yapma hakkı olması sebebiyle birçok faktöre bağlı olarak değişir. Kasko sigortasının fiyatında etkili olan belli başlı hususlar bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabilir.

  • Kasko sigortasının fiyatını etkileyen en önemli husus sigortanın ürün çeşididir. Kaskonun türüne bağlı olarak teminata göre artış azalış gösterir.
  • Bir diğer önemli konu ise kasko limitidir. Limitin yükselmesine bağlı olarak fiyatlarda  artış veya azalış olur.
  • Muafiyetler ise aracın kasko sigortasını etkileyen bir diğer önemli husustur. Muafiyet oranın küçük olması durumunda kasko sigortasının fiyatı da artacaktır. Araçta hasar meydana geldiği durumda sigorta yapan kişinin ödeyecek olduğu miktarı belirler.
  • Hasarsızlık indirimi, araç sahibin 4 yılda bir kasko sigortasında, araçta herhangi bir hasar oluşmaması durumunda yaralandığı bir indirimdir.
  • Sigorta şirketinin sunduğu diğer indirim fırsatları da önemlidir. Önek olarak çoklu araç sigortalarında yapılan kasko sigortası indirimi gibi.
  • Sigorta şirketlerinin çoğu istatistikler oluşturarak kasko fiyatlarını belirler. Araç sahiplerine, araçlarının modellerine göre oluşturduğu istatistiklerle yüksek ya da düşük fiyatlı kasko sigortası imkânı sunar.
  • Sigorta fiyatı belirlenirken sürücü özellikleri de önemli bir faktördür. Sigorta firması araç sahibin kişisel özelliklerine bağlı olarak da fiyat belirlemesi yapabilmektedir.
  • Kasko sigortası fiyatında en büyük etkenlerden biri de kuşkusuz aracın özellikleridir. Sigorta şirketi aracın özelliklerine göre inceleme yaptığında yüksek risk bulunması halinde kasko sigortasında artış olacaktır.

Peki, en uygun kasko bulma yöntemi nedir?

Öncelikle yapılması gereken en önemli şey kasko şirketlerinin sunmuş olduğu sigorta fiyatları karşılaştırmalı olarak araştırılmasıdır. Sigorta şirketlerini sunmuş olduğu hizmetler detaylıca incelenmeli bu fayda maliyet analizi yapmakta size yardımcı olacaktır.

Şirketlerin sunmuş olduğu hasarsızlık indirimi önemli bir etkendir. Aracınızda hasar olmaması durumunda araç sahiplerine yapılacak sigorta indirimlerinin %30 %40 %50 %60 gibi önemli oranlarda olması kasko sigortasının ücretini düşürecektir.

Ayrıca onarım ve bakım hizmetleri sunan sigorta şirketlerini tercih etmeniz hasarsızlık indirimini bozmamak adına önemli bir etkendir.

Kasko sigortası teminatları nelerdir?

Zorunlu olmayan bir sigorta olmasına karşın güvenli araç kullanımı için önemli olan kasko sigortasının sağlamış olduğu birçok imkân bulunmakta. Bunlar ana imkânlar ve ek imkânlar olarak geniş bir kapsamda oluşturulmuş araç sahibini güvence altına alan teminatlardan oluşur. Bu yüzden kasko sigortası yapmadan önce sigorta şirketini sunmuş olduğu ana ve ek imkânlar detaylı incelenmeli

.

Kasko şirketlerinin; aracın hasara uğrama, yanma, çalınma, parçalarının çalınması ve üçüncü-dördüncü kişilere karşı zarar teminatı olmak üzere belli başlı ana teminatları bulunur.

Ek teminatlar kasko şirketlerinin çoğuna göre farklılık gösterir. Bu sebeple araç sahibi kendine uygun olan ve sunduğu ek fırsatlara göre öne çıkan sigorta şirketlerini tercih eder. Bu sebeple ek teminatlar kasko sigortasının önemli bir unsurudur. Kasko sigortaları ek teminatları şu şekilde sıralayabilir;

  • Yurt dışı sigorta
  • Sosyal olaylara karşı sigorta(grev, lokavt gibi)
  • Terör olaylarına karşı teminat
  • Deprem, sel gibi doğal afetler karşı
  • Araçta oluşacak yangınlara karşı teminat
  • Aracın çekilmesi sırasında oluşan hasara karşı teminat
  • Patlayıcı etkenlerden kaynaklı zarar karşı teminat
  • Hayvan vereceği hasara karşı teminat
  • Araç bakımsızlığından kaynaklı hasar oluşması durumunda teminat
  • Sigorta şirketi ile yapılan sözleşmenin mali teminatı
  • Hukuksal koruma teminatı
  • Acil durumlarda sağlık hizmetlerinden yararlanma teminatı
  • Mini tabir ve onarım hizmeti
  • Hastane masrafı teminatı
  • Aracın camında oluşan hasarın teminatı
  • Acil ve tıbbı müdahale teminatı

Son Güncelleme: 14.01.2022 19:02
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