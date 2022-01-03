İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
Son Dakika
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına...
73 yaşında gelen ikinci bahar! Erman Toroğlu dünya evine girdi..
Son Dakika
73 yaşında gelen ikinci bahar!...
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin feshedileceği iddia edildi!
Son Dakika
Galatasaray'ın file bekçisi Muslera'nın sözleşmesinin...
Elektriğe yüzde 125 ve doğal gaza yüzde 25 yeni yıl zammı!
Son Dakika
Elektriğe yüzde 125 ve doğal...

Antalya Halk Süt Yardım Başvurusu nasıl yapılır ?

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yardıma muhtaç ailelere verilecek süt yardımı ile ilgili bilgileri yazımızda derledik. Antalya Halk Süt yardım başvurusunun nasıl yapılacağı, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin süt yardımını kimlere vereceği ve konuyla alakalı merak edilen diğer detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

03 Ocak 2022 Pazartesi 00:12
Antalya Halk Süt Yardım Başvurusu nasıl yapılır ?
Takip Et:

Birçok alanda hizmet ve yardım sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar sağlamakta. Yardım projelerinden birisi de Antalya Halk Süt tarafından gerçekleştirilmekte. Antalya Halk Süt, çocuk başına haftalık 2 litre süt olmak üzere ayda toplam 8 litre süt yardımı yapmaktadır.

Antalya Halk Süt Yardımına Nasıl Başvurabilirim?

Antalya Halk Süt yardım başvurusu resmi adresinden yapılmaktadır. Yapılan bu yardıma başvurmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Adreste yer alan şu bilgileri doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:

  1. Ebeveyn T.C. Kimlik No
  2. Ad – Soyad
  3. Telefon Numarası
  4. Çocuk T.C. Kimlik No
  5. Çocuk Yaşı
  6. Evdeki Kişi Sayısı
  7. Çalışma Durumu
  8. Toplam Gelir
  9. Adres

Vermiş olduğumuz linke tıklayarak Antalya Halk Süt talep formuna ulaşabilirsiniz: http://https://www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Halk-Sut-Talep-Formu

Başvuru Sonucuna Nasıl Ulaşabilirim?

Yapmış olduğunuz başvurudan sonra Antalya Halk Süt sonucuna ulaşmak için “Halk Süt Online Sorgulama” adresine girerek öğrenebilirsiniz. Burada sizden iki bilgi istenecektir:

  1. T.C. Kimlik No
  2. Başvuru Takip No

Adrese kolayca ulaşabilmek için linke tıklayınız: https://www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Ba%C5%9Fvuru-Durum-Sorgulama

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin; halk süt, kreş ve gündür bakımevi, askıda fatura gibi birçok yardım çalışmaları ve uygulamaları bulunmakta. Belediyenin sunmuş olduğu bu hizmetlere ulaşabilmek için web sayfasına girerek “Online İşlemler” bölümüne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Desteğini Nasıl Alabilirim?

Belediyenin ihtiyaç sahiplerine verdikleri birçok destek bulunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için Yüksekalan Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, No:20 07310, Muratpaşa/ANTALYA adresine giderek ya da 0 (242) 249 54 34 numarasını arayarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğüne ulaşarak destek alabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Bilgileri


Son Güncelleme: 03.01.2022 00:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya Halk SütAntalya Büyükşehir Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görülmüştür filminin konusu nedir?
Görülmüştür filminin konusu nedir?
İBB Aile destek paketine başvuru nasıl yapılır?
İBB Aile destek paketine başvuru nasıl yapılır?
Devlet tarafından hangi sosyal yardımlar yapılmaktadır?
Devlet tarafından hangi sosyal yardımlar yapılmaktadır?
Çanakkale Belediyesi yardım başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır?
Çanakkale Belediyesi yardım başvurusu ve sorgulama nasıl yapılır?
Tatooine gezegenleri iki güneş ile nasıl yaşıyor?
Tatooine gezegenleri iki güneş ile nasıl yaşıyor?
Antalya halk süt yardım başvuruları nasıl yapılır? Kimler süt yardımı alabilir?
Antalya halk süt yardım başvuruları nasıl yapılır? Kimler süt yardımı alabilir?

Popüler Haberler

Antalya Halk Süt Yardım Başvurusu nasıl yapılır ?
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 3 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
Control Z Netfix dizisi konusu nedir ve yorumu
3 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi! Ocak 2022 evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? 2022 Ocak evde bakım aylığı ödemeleri yatmaya başladı mı?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 3 Ocak 2022 Pazartesi
Fenerbahçe kredi kartı veren bankalar hangileri? Fenerbahçe kredi kartı başvuru şartları
Netflix - Alpha filmi konusu ve fragmanı
Gunpowder Milkshake filminin konusu nedir? Gunpowder Milkshake film yorumları
SED Okul Yardım Parası nedir? SED Okul Yardım Parası kimler faydalanır?
Whatever It Takes filminin konusu nedir? Filmin incelemesi ve yorumu
Henüz yapımı tamamlanmamış evlerde konut kredisi kullanılabilir mi?
Rüyada ölmüş birini görmek ne anlama gelmektedir? Rüya tabirleri
2021 Moldova asgari ücret ne kadar?
Garanti Bankası Bonus kredi kartı nasıl internet alışverişine açılır?
Endüstriyel Kalıpçı yada Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne kadar maaş alıyor?Endüstriyel Kalıpçı ya da Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı ne demektir?
Görülmüştür filminin konusu nedir?
İşte Bu Aşk filminin konusu nedir? İşte Bu Aşk filmi yorumu
İnternet üzerinden vergi borcu yoktur yazısı nasıl alınıyor?
Devlet tarafından hangi sosyal yardımlar yapılmaktadır?
Tattoo Redo Dizisinin konusu nedir?
Tatooine gezegenleri iki güneş ile nasıl yaşıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.