Antalya Halk Süt Yardım Başvurusu nasıl yapılır ?

Birçok alanda hizmet ve yardım sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar sağlamakta. Yardım projelerinden birisi de Antalya Halk Süt tarafından gerçekleştirilmekte. Antalya Halk Süt, çocuk başına haftalık 2 litre süt olmak üzere ayda toplam 8 litre süt yardımı yapmaktadır.

Antalya Halk Süt Yardımına Nasıl Başvurabilirim?

Antalya Halk Süt yardım başvurusu resmi adresinden yapılmaktadır. Yapılan bu yardıma başvurmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Adreste yer alan şu bilgileri doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:

Ebeveyn T.C. Kimlik No Ad – Soyad Telefon Numarası Çocuk T.C. Kimlik No Çocuk Yaşı Evdeki Kişi Sayısı Çalışma Durumu Toplam Gelir Adres

Vermiş olduğumuz linke tıklayarak Antalya Halk Süt talep formuna ulaşabilirsiniz: http://https://www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Halk-Sut-Talep-Formu

Başvuru Sonucuna Nasıl Ulaşabilirim?

T.C. Kimlik No Başvuru Takip No

Yapmış olduğunuz başvurudan sonra Antalya Halk Süt sonucuna ulaşmak için “Halk Süt Online Sorgulama” adresine girerek öğrenebilirsiniz. Burada sizden iki bilgi istenecektir:

Adrese kolayca ulaşabilmek için linke tıklayınız: https://www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Ba%C5%9Fvuru-Durum-Sorgulama

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin; halk süt, kreş ve gündür bakımevi, askıda fatura gibi birçok yardım çalışmaları ve uygulamaları bulunmakta. Belediyenin sunmuş olduğu bu hizmetlere ulaşabilmek için web sayfasına girerek “Online İşlemler” bölümüne tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Desteğini Nasıl Alabilirim?

Belediyenin ihtiyaç sahiplerine verdikleri birçok destek bulunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için Yüksekalan Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, No:20 07310, Muratpaşa/ANTALYA adresine giderek ya da 0 (242) 249 54 34 numarasını arayarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğüne ulaşarak destek alabilirsiniz.

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