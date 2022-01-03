Antalya Halk Süt Yardım Başvurusu nasıl yapılır ?

Birçok alanda hizmet ve yardım sağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardımlar sağlamakta. Yardım projelerinden birisi de Antalya Halk Süt tarafından gerçekleştirilmekte. Antalya Halk Süt, çocuk başına haftalık 2 litre süt olmak üzere ayda toplam 8 litre süt yardımı yapmaktadır.
Antalya Halk Süt Yardımına Nasıl Başvurabilirim?
Antalya Halk Süt yardım başvurusu resmi adresinden yapılmaktadır. Yapılan bu yardıma başvurmak için Antalya Büyükşehir Belediyesi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Adreste yer alan şu bilgileri doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz:
- Ebeveyn T.C. Kimlik No
- Ad – Soyad
- Telefon Numarası
- Çocuk T.C. Kimlik No
- Çocuk Yaşı
- Evdeki Kişi Sayısı
- Çalışma Durumu
- Toplam Gelir
- Adres
Vermiş olduğumuz linke tıklayarak Antalya Halk Süt talep formuna ulaşabilirsiniz: http://https://www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Halk-Sut-Talep-Formu
Başvuru Sonucuna Nasıl Ulaşabilirim?
- T.C. Kimlik No
- Başvuru Takip No
Adrese kolayca ulaşabilmek için linke tıklayınız: https://www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Ba%C5%9Fvuru-Durum-Sorgulama
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin; halk süt, kreş ve gündür bakımevi, askıda fatura gibi birçok yardım çalışmaları ve uygulamaları bulunmakta. Belediyenin sunmuş olduğu bu hizmetlere ulaşabilmek için web sayfasına girerek “Online İşlemler” bölümüne tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Desteğini Nasıl Alabilirim?
Belediyenin ihtiyaç sahiplerine verdikleri birçok destek bulunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için Yüksekalan Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, No:20 07310, Muratpaşa/ANTALYA adresine giderek ya da 0 (242) 249 54 34 numarasını arayarak Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğüne ulaşarak destek alabilirsiniz.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Bilgileri
- Adres: Yüksekalan Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı, No:20 07310, Muratpaşa/ANTALYA
- Telefon: 0(242) 249 5050
- Whatsapp: 0(530) 678 0707
- Antalya Büyükşehir Belediyesi E-Posta: info@antalya.bel.tr
- Antalya Büyükşehir Belediyesi Facebook Hesabı: https://m.facebook.com/antalyabuyuksehir/
- Antalya Büyükşehir Belediyesi Twitter Hesabı: https://twitter.com/ANTALYABB?s=09
- Antalya Büyükşehir Belediyesi Instagram Hesabı: https://www.instagram.com/antalyabb/