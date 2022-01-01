Antalya halk süt yardım başvuruları nasıl yapılır? Kimler süt yardımı alabilir?

Sağlıklı yaşama destek vermek amacı ile ailelere süt yardımında bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 ve 5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere süt yardımında bulunarak çocukların süt içerek sağlıklı gelişmelerini amaçlıyor.

Aylık olarak yapılmakta olan süt yardımıyla, gerek ailenin bütçesine katkıda bulunmak gerek ise çocukların gelişiminde faydalı olmak amaçlanıyor. Çocuklarına halk süt yardımı almak isteyen aileler, başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra yardımdan yararlanabiliyorlar.

Antalya halk süt yardım başvuruları nasıl yapılıyor?

Çocuklarının gelişimi için halk süt yardımına başvuru yapmayı isteyen aileler başvuru işlemlerini online olarak yapabiliyorlar. Online olarak başvuru işlemlerini yapmayı isteyen aileler www.antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Halk-Sut-Talep-Formu adresine giriş yaparak, ekrana gelen sayfada kendilerinden istenilen bilgileri eksik olmadan ve doğru bir biçimde doldurarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.

Formdaki doldurulması gereken yerler doğru ve eksik olmadan doldurulduktan sonra onay alınca başvuru işlemleri son buluyor. Belediye tarafından hazırlanan başvuru formunda, kişisel bilgilerle iletişim bilgileri dışında haneye her ay giren gelir miktarı da soruluyor.

Halk süt yardımına başvuru yapan vatandaşların başvuru süreçlerinin seri olarak ilerlemesi ve olumlu sonuç almaları için aileler tarafından tüm soruların doğru ve eksik olmadan yanıtlanması gerekiyor. Fakat, halk süt başvurularını online olarak yapma imkanı bulunmayan vatandaşlar da bu yardımdan yararlanmak için başvuru yapabiliyor.

Online başvuruya imkanı olmayan vatandaşlar belediye binasına gidip orada formlarını doldurarak süt yardımına başvuru yapabilirler. Antalya halkından halk süt yardımına başvuru yapmadan önce ön başvuru yapma ve yardımın detaylarıyla ilgili bilgilenmek isteyen kişiler 444 94 20 numarasını arayarak bilgi alabilirler.

Antalya halk süt yardımı başvuru sorgulaması

Antalya halk süt yardımına yapılan başvuruların sonuçları yoğunluğa göre hemen hemen bir ay gibi bir süreyi alıyor. Fakat ekstrem durumlara göre bu süre kısalabiliyor ya da uzayabiliyor. Başvurular onaylandığı zaman belediye kişilere mesaj, mail veya telefon ile ulaşarak iletişim haline geçiyor.

Başvuru yapan vatandaşlar başvurularının durumunu öğrenmek istedikleri zaman 444 94 20 numaralı hattı arayıp başvurularıyla ilgili sorgulama işlemlerini yapabilirler. Aynı zamanda başvuru sorgulama işlemleri belediyeye ait resmi intenet sitesi üzerinden de yapılabiliyor.

Antalya halk süt yardımı nasıl yapılıyor?

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu yardım ile gerek ailelere maddi yardım yapılıyor gerekse çocukların sağlıklı gelişimlerine destek veriliyor. Bundan dolayı yardımlar yalnızca iki ve beş yaş aralığında çocuğu olan ailelere yapılıyor.

Süt yardımını alan ailelere, belediye tarafından her gün taze ve temiz sütler evlere bırakılıyor. Halk süt yardımından yararlanılması için hanede bir çocuk olması gibi şartlar aranmıyor. Hane içerisinde yaşayan çocuklar başına ayda sekiz litre süt yardımı yapılabiliyor.