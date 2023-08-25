Ankara'nın o ilçesi için uyarı yapıldı! Yollar 7 gün boyunca kapalı olacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesindeki Tıp Fakültesi Caddesi'nde gerçekleştireceği kazı ve asfaltlama çalışmalarıyla ilgi çekiyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Mamak sakinlerinin yoğun talepleri doğrultusunda harekete geçerek, 3 bin 700 metre uzunluğundaki caddenin düzenlemesine başlayacak.





Çalışmaların 25 Ağustos Cuma günü saat 22.00'de başlaması planlanıyor ve tahmini olarak bir hafta içinde tamamlanması amaçlanıyor. Tıp Fakültesi Caddesi'nin hem gidiş hem de geliş yönlerinde gerçekleştirilecek olan kazı ve asfaltlama çalışmaları, yıpranmış yüzeyin yenilenmesi ve ulaşım konforunun artırılmasını hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bu süreçte herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına alternatif güzergahları tercih etmelerini öneriyor. Böylelikle, çalışmaların etkisi minimize edilirken ulaşım akışının da sorunsuz bir şekilde devam etmesi amaçlanıyor.

Mamak ilçesindeki Tıp Fakültesi Caddesi'ndeki asfalt çalışmaları, bölge halkının ulaşım deneyimini olumlu yönde etkileyecek ve caddeyi daha konforlu bir hale getirecektir.