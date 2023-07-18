Ankara'dan İstanbul'a gidecekler aman dikkat! Uyarı yapıldı: Bilmeyen yolda kalacak

Ankara ve İstanbul arasında seyahat edeceklere önemli bir uyarı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu, Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergâhta trafiğin 6 gün boyunca 'her iki yönde' kontrollü olarak verileceğini duyurdu

Ankara ve İstanbul arasında seyahat edecek olanlara önemli bir uyarı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu güzergâhta trafiğin 6 gün boyunca 'her iki yönde' kontrollü olarak sağlanacağını duyurdu. Seyahat edecek olan kişilerin bu durumu göz önünde bulundurarak planlamalarını yapmaları önemlidir. İşte detaylar...





ANKARA VE İSTANBUL ARASINDA SEYAHAT EDECEKLER İÇİN UYARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara-İstanbul Anadolu Otoyolu üzerindeki Gümüşova-Gölyaka kavşağı arasında gerçekleştirilecek üstyapı onarım çalışmalarıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bu çalışmalar nedeniyle 6 gün boyunca her iki yönde trafiğin kontrollü olarak sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, ağır taşıt trafiğinin yol kalitesini etkilemesi ve kış aylarına hazırlık amacıyla bu çalışmaların gerçekleştirildiği ve vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi hedeflendiği vurgulandı. İşte ayrıntılar...





Açıklamada ayrıca, Anadolu Otoyolu'nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında bulunan bölümde çalışmaların devam ettiği ve Ankara istikametinde trafik akışının diğer yönden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlandığı ifade edildi.

Bu durumda Ankara-İstanbul arasında seyahat edecek olan vatandaşlarımızın bu durumu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yapmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Trafiğin kontrollü olarak sağlanacak olması, seyahat süresini etkileyebileceği için zamana ekstra bir pay bırakmak ve güncel trafik bilgilerini takip etmek faydalı olacaktır.

Karayollarının bu tür bakım ve onarım çalışmaları, yol güvenliği ve kullanıcıların konforu açısından oldukça önemlidir. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte daha iyi bir yol kalitesi ve güvenli seyahat imkanı sağlanacaktır. Bu nedenle, vatandaşlarımızın bu tür geçici düzenlemeleri anlayışla karşılaması ve güvenlik kurallarına uyması önemlidir.

Anadolu Otoyolu üzerinde gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışmaları, yolların daha iyi bir durumda olmasını sağlamak ve seyahat edenlerin daha güvenli bir şekilde hedeflerine ulaşmasını amaçlamaktadır. Bu süreçte, tüm sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve yol güvenliği konusunda dikkatli olmaları önemlidir.

Ankara-İstanbul arasında seyahat edecek olan vatandaşlarımızın bu durumu göz önünde bulundurarak seyahat planlarını yapmaları ve gerekli tedbirleri almaları önemlidir. Trafik kontrolleriyle birlikte çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması ve normal trafiğin tekrar sağlanması dileğiyle, güvenli ve keyifli bir yolculuk geçirmenizi dileriz.