Ankara'da yaşayanlar derin bir oh çekecek! Meteoroloji'den sevindiren haber geldi

Ankara'da yaşayanlar derin bir oh çekecek! Meteoroloji'den sevindiren haber geldi

Ankara'da yaşayanlara güzel haber geldi. Dünya tarihindeki en sıcak yaz ayları yaşanırken MGM tarafından uyarılar geldi. Türkiye'deki sıcaklıklar, batıdan doğuya doğru düşüşe geçmeye başladı.

Yurdun her yerinde sıcak hava dalgaları yaşanırken batıdan başlayarak biraz serinleyeceği belirtildi. MGM Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, sıcaklıklarla alakalı açıklamalarda bulundu. Hava sıcaklığı hafta başından itibaren yurdun iç bölgelerinde azalma yaşanması bekleniyor.

Ülkemizde çöl sıcaklıkları etkili olmaya başlarken mevsim normallerinde dönmeye başlandı. Türkiye'nin doğu kesimlerinde kavurucu sıcaklıklar hafta sonuna kadar devam edeceği bilgisi verildi. Gelen haberler üzerinde İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde Doğu ve Güneydoğu bölgesiyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hava sıcaklarında mevsim normallerin 8-10 derece üzerinde olacağı belirtildi.

ankara sıcaklığı

ANKARA'DA HAVA SICAKLIKLARI BAŞLADI

Son dönemlerde hava sıcaklıkları fazlasıyla artış gösterirken Ankara'da 38-39 dereceye çıkması dikkatleri çekti. Koç, Ankara'daki sıcaklıkların düşürülmesiyle mevsim normallerine geçiş yapılacağı belirtildi. Ankaralılara güzel haber gelirken hava sıcaklıkları 32-33 dereceye kadar düşecek. 

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