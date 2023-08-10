Ankara'da ücretsiz ulaşım başladı! Neredeyse kimsenin haberi yok

Ankara'da ücretsiz ulaşım başladı! Neredeyse kimsenin haberi yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan, Ankara Kalesi ile Ulus çevresinde bulunan tarihi merkeze ücretsiz hibrit elektrikli araba ring seferleri devam etmekte.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarafından başlatılan ile Ankara Kalesi ve Ulus çevresinde yer alan tarihi merkezlere düzenlenen ücretsiz hibrit elektrikli araçlarla ring seferleri devam etmekte.

Gezi servisi hafta içi 10:00-17:00 saatlerinin arasında hizmet vermektedir. Ankara Kalesi ile Ulus çevresinde bulunan tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) araçlarla başlayan ücretsiz ring servisinde Eski 2. Meclis şeklinde düzenlenen servislerin güzergâhları şu şekilde:

Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki tarihi merkeze ücretsiz ring seferleri

1-Ulus Metro Durağı çıkışı

2. Meclis karşısı

3-Anadolu Medeniyetler Müzesi

4-Kale Önü Meydanı

5-Altındağ Belediye Karşısı PTT önü

6-Etnoğrafya ve Resim Müzesi karşısı

7-Melike Hatun Cami Önü

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