Ankara'da ücretsiz Sefo konseri! Tüm Ankara oraya akın edecek

Ankara Gölbaşı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı, büyük bir coşkuyla karşılanmaya hazırlanıyor. Gölbaşı Belediyesi, bu özel günü 4 gün boyunca sürecek konser etkinlikleriyle kutlayacak. 27 Ağustos Pazar günü Atatürk Sahil Parkı'nda saat 20.00'de başlayacak olan etkinlikler, Türkiye'nin 100. yılında hem Zafer Bayramı'nı hem de Türkiye Yüzyılı coşkusunu bir araya getirecek.

Etkinlikler, ünlü sanatçı Sefo'nun sahne almasıyla başlayacak. Sefo'nun performansıyla coşkulu bir başlangıç yapılacak olan etkinlikler, 28 Ağustos'ta Türk halk müziği sanatçısı Resul Dindar'ın performansıyla devam edecek. 3. Geleneksel Sünnet Şöleni'nin de gerçekleşeceği 29 Ağustos'ta sahne alacak olan Özgür Can Çoban ile coşku doruklara çıkacak.





30 Ağustos Zafer Bayramı ise unutulmaz bir finalle taçlandırılacak. Bu özel günde sahne alacak olan Zara, katılımcılara duygusal anlar yaşatacak ve zaferin anlamını müzikle buluşturacak. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, etkinliklerle ilgili yaptığı açıklamada, Gölbaşı'nı daha yaşanabilir ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir yer haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, tüm halkı bu coşkuya ortak olmaya davet etti.

Ankara Gölbaşı'nda düzenlenecek olan bu etkinlikler, hem Zafer Bayramı'nın anlamını yaşatmak hem de sanat ve müzikle bir araya gelerek coşkuyu paylaşmak isteyen herkesi bekliyor.