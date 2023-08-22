Ankara Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Çankaya... Bu cumartesi tamamen ücretsiz olacak

Ankara Altındağ, Keçiören, Mamak, Yenimahalle, Çankaya... Bu cumartesi tamamen ücretsiz olacak

Ankaralılara güzel haber geldi. 26 Ağustos 2023 Cumartesi günü tüm Ankaralılara ücretsiz imkan sunacağını açıkladı. Açık hava sinemasında büyük küçük herkes keyifli vakit geçirmek için yeni etkinlik duyurusu yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfası üzerinden yayınlanan haberle beraber vatandaşlar araştırmaya başladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet veren Batıpark Çocuk Kulübünde velilere ve misafirlere özel açık hava sineması kurulacağı belirtildi.

Açık haba

ABB AÇIK HAVA SİNEMA ETKİNLİĞİ

Türk sinemasının iki usta isimlerinden olan Kemal Sunal ve Şener Şen'in unutulmaz performansları tekrar beyaz perdede yayınlanacak. Yeşilçam'ın klasiklerinden olan Tosun Paşa filmi ile kulüp bahçesinde yaz akşamları daha keyifli geçecek.

ABB resmi internet sayfası üzerinden yapılan duyuruda Açık Hava Sineması duyurusu dikkatleri çekti. Usta isimlerin ekranlarda olacağı sinema 26 Ağustos 20.00'da gösterime girecek. 

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