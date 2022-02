Allah’ın her yerde olması ne demektir?

Ramazan ayına sayılı günler kala Müslüman alemi için kutsal bir ay başlangıcı anlamına gelir. Bu ayda her kelime her davranış her hareket daha da önem arz eder. Müslümanlar bu ayda daha fazla dikkat ederler. Maddi ve manevi bir arınma ayı olarak kabul görülür. Geçmişten günümüzele alakalı yerleşmiş kalıplar vardır. Çocuk yetişkin fark etmeksizin bu kavramlar daha da merak edilir ve derinlemesine araştırılır. Bu kavramlardan en yağını’ın her yerde olduğu kavramıdır.

Allah kendisini tanımlayan birtakım sıfatlar ve benzetmelerde bulunmuştur. Ama hiçbir zaman onun tam olarak nasıl olduğu madden anlaşılmaz. Bu sıfatların en belirgin olanlarından birisi onun mekân üstü bir varlık olmasıdır. O her şeyin yaratıcısıdır. Doğmamış ve doğurulmamıştır. Hem akıl yoluyla nerede olduğu kavranamaz hem de ruh yoluyla her an her yerde olduğu bilinir. Bunun sebebi onun zaten her şey olmasıdır.