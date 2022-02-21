Allah'ın düşmanı, şeytanın dostları kimlerdir?

Ramazan ayı yaklaştı. Ramazan ayında şeytandan uzak durmak gerekmektedir. Ramazan ayı yaklaştıkça vatandaşlarımız dini konuları merak etmeye başladı. Vatandaşlarımız şeytan kimle iş birliği yapar, şeytanın en yakın dostu kimlerdir, şeytan kimleri kandırır sorularının yanıtlarını aramaktadır.

Yüce, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de şeytana destek olan şeytanın dostlarını, ordusunu ve yandaşlarını belirtmiştir. Bu kişilerin iman etmeyen kişiler olduğunu, gaflet ve dalalet içerisinde olduklarını, Allah’ı hiçbir zaman zikretmediklerini, nefislerinde kötülükler bulunduğunu, yasaklara uymadıklarını, içerisinde kuruntu ve vesvese gibi birbirinden büyük günahların bulunduğunu söylemiştir. Ayrıca bu kişilerin israf ve gösteriş peşinde olduklarını da ifade etmiştir.

Allah’ın emirlerine uymayan herkes şeytanın dostudur. Şeytanın dostu olanlar Allah’ın en büyük düşmanı olmuştur.