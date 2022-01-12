En fazla tercih edilen marketlerin arasında bulunan ŞOK, her hafta vatandaşlarımız için birbirinden indirimli ürünleri raflarına ekliyor. ŞOK marketlerinde 9 Haziran Çarşamba günü satışa çıkarılacak olan ürünler şimdiden merak edilmeye başlandı.

ŞOK aktüel ürünleri hangi gün satışa çıkartıyor?

ŞOK, her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkıyor. Belirli günlerde satışa çıkarılan bu ürünlerin hangi günler içerisinde satışa çıkarıldığı araştırılmaya başlandı. ŞOK, satışa çıkarıldığı ürünlerle oldukça ilgi görmektedir.

ŞOK, her hafta Çarşamba günü aktüel ürünlerine raflarında yer veriyor. Her hafta belirlenen ürünleri raflarına ekleyen ŞOK, oldukça ilgi görüyor.

ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK, 9 Haziran 2021 Çarşamba gününde satışa koyacağı aktüel ürünlerde nelerin yer alacağını açıkladı. Tatil döneminin başlamasıyla beraber tatil ürünlerini sunmaya başlayan ŞOK, tatilde lazım olan çoğu ürünü kataloğuna eklemiş durumda.

ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 9 Haziran 2021 aktüel ürünleri nelerdir?

Rubenis Vantilatör (2 Yıl Garantili): 149 TÜRK LİRASI

Asonic Mor Işık Sinek Öldürücü (2 Yıl Garantili): 39,95 TÜRK LİRASI

Seyahat Yastığı: 17,95 TÜRK LİRASI

Kabin Boy Valiz – 56 X 36 X 25 Cm (360o Dönebilen 4 Adet Çift Tekerlek): 84,90 TÜRK LİRASI

Orta Boy Valiz – 66 X 43 X 29 Cm (360o Dönebilen 4 Adet Çift Tekerlek): 99,90 TÜRK LİRASI

Büyük Boy Valiz – 76 X 49 X 32 Cm (360o Dönebilen 4 Adet Çift Tekerlek): 109 TÜRK LİRASI

Futbol Topu Çeşitleri: 34,95 TÜRK LİRASI

Voleybol Topu: 34,95 TÜRK LİRASI

Basketbol Topu: 39,95 TÜRK LİRASI

Gokidy Yapışan Top Oyun Seti. 24,95 TÜRK LİRASI

Erpa Su Atan Gemi ve Sesli Hayvan Seti: 14,95 TÜRK LİRASI

Bestway Deniz Yatağı (Farklı Renklerde): 34,95 TÜRK LİRASI

Bestway Şişme Havuz 122 X 25 Cm (Farklı Renklerde): 44,95 TÜRK LİRASI

Bestway Şişme Havuz 152 X 30 Cm (Farklı Renklerde): 49,95 TÜRK LİRASI

Bestway Deniz Simidi 91 Cm: 29,95 TÜRK LİRASI

Bestway Deniz Simidi 76 Cm: 21,95 TÜRK LİRASI

Bestway Deniz Simidi 51 Cm: 10,95 TÜRK LİRASI

Bestway Deniz Gözlüğü 3 – 6 Yaş: 7,99 TÜRK LİRASI

Bestway Deniz Gözlüğü 7 – 13 Yaş: 9,99 TÜRK LİRASI

Bestway Deniz Gözlüğü +14 Yaş: 16,95 TÜRK LİRASI

Intex Deniz Gözlüğü 8 – 13 Yaş: 9,99 TÜRK LİRASI

Bestway Şnorkel Seti 7 – 13 Yaş ve 14+ Yaş: 29,95 TÜRK LİRASI

Bestway Can Yeleği Baskılı 3 – 6 Yaş: 19,95 TÜRK LİRASI

Bestway El Pompası: 19,95 TÜRK LİRASI

Bestway Deniz Kolluğu 3 – 4 Yaş: 10,95 TÜRK LİRASI

Bestway Deniz Kolluğu 5 – 12 Yaş: 12,95 TÜRK LİRASI

Erkek Deniz Şortu M – L – XL: 27,95 TÜRK LİRASI

Peştamal 90 X 165 Cm. 7,99 TÜRK LİRASI

Peştamal Viskon: 27,95 TÜRK LİRASI

Plaj Elbisesi Viskon Belden Büzgülü: 49,95 TÜRK LİRASI

Plaj Elbisesi Sıfır Kollu: 49,95 TÜRK LİRASI

Plaj Elbisesi Viskon Kısa Kollu: 49,95 TÜRK LİRASI

Plaj Elbisesi Panço: 54,90 TÜRK LİRASI

Kadın / Erkek Tokalı Terlik 36 – 45 Numara. 16,95 TÜRK LİRASI

ŞOK 9 Haziran 2021 indirimli aktüel ürünleri nelerdir?

Nivea Çocuk Güneş Spreyi 50+ Faktör: 173,95 TÜRK LİRASI Yerine 86,98 TÜRK LİRASI

Nivea Sun Çocuk Güneş Sütü 50+ Faktör: 65,90 TÜRK LİRASI

Nivea Güneş Spreyi 50+ Faktör: 173,95 TÜRK LİRASI Yerine 86,98 TÜRK LİRASI

Nivea Güneş Spreyi 30+ Faktör. 148,95 TÜRK LİRASI Yerine 74,48 TÜRK LİRASI

Nivea Sprey Güneş Yağı: 102,95 TÜRK LİRASI Yerine 51,48 TÜRK LİRASI

Cire Aseptine Güneş Kremi / Çocuk Güneş Kremi 50 Faktör: 25,95 TÜRK LİRASI

Cire Aseptine Güneş Yağı Sprey 50 Faktör: 18,95 TÜRK LİRASI

Cire Aseptine Güneş Kremi Havuç / Kakao Yağı. 14,95 TÜRK LİRASI

Cif Sprey Ultra Hız 1L: 17,98 TÜRK LİRASI Yerine 13,95 TÜRK LİRASI

Chips Master Cips Çeşitleri. 6,25 TÜRK LİRASI

Cafe Crown Ice Latte 16’ Lı 8Bardak Hediyeli): 14,95 TÜRK LİRASI

Satıyer Gazoz 6’lı: 8,95 TÜRK LİRASI

Gilette Permatik 5’li Poşet: 15,95 TÜRK LİRASI Yerine 9,48 TÜRK LİRASI

Gilette Blue3 Tıraş Bıçağı 6’lı: 56,90 TÜRK LİRASI Yerine 34,14 TÜRK LİRASI

Gilette Blue2 Tıraş Bıçağı 5’li: 21,90 TÜRK LİRASI Yerine 13,14 TÜRK LİRASI

Arko Men Tıraş Jeli Cool: 17,98 TÜRK LİRASI Yerine 10,77 TÜRK LİRASI

Arko Tıraş Köpüğü Cool: 14,98 TÜRK LİRASI Yerine 8,97 TÜRK LİRASI

Arko Tıraş Kolonyası Cool: 15,98 TÜRK LİRASI Yerine 9,57 TÜRK LİRASI

Arko Tıraş Kremi: 7,98 TÜRK LİRASI Yerine 4,77 TÜRK LİRASI

Jagler EDT + Deo Set: 32,95 TÜRK LİRASI

Derby 10 + 3 Traş Bıçağı: 11,90 TÜRK LİRASI

Durex / Okey Kondom 12’li: 24,50 Yerine 14,70 TÜRK LİRASI

Palmolive Duş Jeli 500 Ml: 19,95 TÜRK LİRASI

Sensodyne Hassas Bakım Diş Fırçası: 23,90 TÜRK LİRASI Yerine 20,32 TÜRK LİRASI

Sensodyne Beyazlatıcı Diş Macunu: 27,98 TÜRK LİRASI Yerine 23,76 TÜRK LİRASI

Bebeland Sensitive Çamaşır Deterjanı 1,5 L: 25,90 TÜRK LİRASI Yerine 19,90 TÜRK LİRASI

Bebeland Sensitive Çamaşır Yumuşatıcısı 1,5 L: 14,38 TÜRK LİRASI Yerine 10,90 TÜRK LİRASI