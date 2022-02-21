Aile hekimleri 2022 yılında ne kadar maaş alır?

2022 güncel aile hekimi aylık tutarları, en az 7.200 TL olarak ödenir. Aile hekimi maaşları 2022 senesinde aile hekiminin memurluk kıdemine ve meslekteki deneyimine bağlı olarak değişen tutarlarda verilir. Göreve yeni başlayan bir aile hekimi 7.200 TL maaş alırken, meslekte 25 yılın üzerinde görev alanlar 18 bin TL’ye kadar maaş ödemesi alırlar.

Uzman aile hekimi ne kadar maaş alır?

2022'de uzman aile hekimi maaş tutarı, 7.200 TL ve 18 bin TL arasında değişmektedir. Bu değişimin sebebi ise hem puanlama sistemi hem de aile hekiminin evlilik durumudur. Çalışma yerinden 1.000 puan altında maaş puanı alan uzman aile hekimleri 7.200 TL ile 12.500 TL arasında maaştan yararlanırlar.Pratisyen aile hekimi ne kadar maaş alır?

Pratisyen Aile hekimi ne kadar maaş alır ?

2022 Pratisyen Aile Hekimi Maaşları Ne Kadar? 2022 pratisyen aile hekimi maaş tutarı, 7.200 TL ile 12.500 TL arasında değişir. Evli olan, bir çocuğu olan ve çalışma yerinde 1.000 puan maaş puanına sahip olan pratisyen bir aile hekimi 12.500 TL maaştan yararlanır.

En yüksek aile hekimi maaşı ne kadardır?

2022'deaylığının tutarı, 18 bin TL olarak açıklanmıştır. Devletmaaşlarının 18 bin TL üzerinde olmasını uygun bulmaz. Meslekte 25 yılı aşmış olan ve emekliliği gelmesine rağmen hala çalışan en kıdemlibelirli şartlar kapsamında 18 bin TLalırlar.

Aile hekimi maaşlarını etkileyen faktörler

Aile hekimi maaşları her yıl değişip güncellenmektedir. Aile hekimi maaşları belirli faktörlere göre değişmektedir. Aile hekimi maaşlarını etkileyen faktörler şunlardır:

Aile hekiminin sahip olduğu sistemdeki hasta sayısı

Doktorun görev yaptığı mahallenin nüfusu

Aile hekiminin uzman veya pratisyen olma durumu

Yıl içerisinde yapılan maaş zam miktarları

Aile hekimi maaşı üzerine uygulanan kesintiler

Aile hekiminin deneyimi, çalıştığı yıl sayısı

Maaş puanlama sistemi üzerindeki puanı

Aile hekiminin medeni durumu ve çocuk sahibi olmasına bağlı aldığı ödemeler

Doktorun hasta potansiyeli (gebe, yaşlı, evde tedavi gören gibi…)

Aile hekiminin bağlı olduğu sağlık merkezi giderleri

Temel olarak maaş, aile hekiminin potansiyeline, sahip olduğu hasta sayısına ve çalışma yoğunluğuna göre belirlenir. Bunun yanında en fazla etkileyen bir diğer faktör ise maaş puanlamasıdır. Yine bu noktalara bağlı şekillenen puanlama sistemi, aile hekimlerinin farklı ödemeler almalarına neden olur.

Aile hekimi maaş puanlaması

Maaş miktarının belirlenmesinde kullanılan bir hesaplama türü olan maaş puanlaması ek ödeme miktarını belirler. Maaş puanlaması, aile hekiminin görev yaptığı mahallenin nüfusu, hekimin çalışma yoğunluğu ve hasta sayısı üzerinden hesaplama yapılmaktadır. Maaş puanlaması sisteminde hekimin uzman veya pratisyen olması da göz önünde bulundurulur. Yoğun nüfuslu bölgelerde bakılacak hasta potansiyeli daha yüksek olduğu için, yoğun tempoda çalışan aile hekimleri, puanlama sistemine göre ek ödeme alarak daha yüksek maaş almaktadırlar. Aile hekimi maaş puanı 1000 puan baz alınarak ve hekimin görev aldığı kuruluşa göre oluşturulur. Öneğin yeni başlayan bir hekim 1000 puan ve üzeri alırsa aylık 7 bin TL maaş alırken, 1000 puanın altında kaldığında maaşı 5500 TL olmaktadır.