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Ahmet Gemici kimdir? Ahmet Gemici kariyeri ve hayatı

Son günlerde adı sık sık duyulmaya başlayan Ahmet Gemici merak ediliyor. Pek çok kişi, Ahmet Gemici kimdir? Ahmet Gemici kariyeri ve hayatı başlıklarını araştırıyor.

23 Ocak 2022 Pazar 18:09
Ahmet Gemici kimdir? Ahmet Gemici kariyeri ve hayatı
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Son günlerde pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlanan genç Ahmet Gemici araştırılıyor. 2001 doğumlu olmasına rağmen yaptıkları ve hayatı ile araştırılmaya başlanan Ahmet Gemici kimdir sorusu merak edilmeye devam ediyor.

Ahmet Gemici kimdir?

2001 Bursa doğumlu olan Ahmet Gemici, lise eğitimin makineler üzerine tamamladıktan sonra Savunma Sanayisi alanlarında çok sayıda arge projesi geliştirmiştir. Enerji tasarrufu üzerine çalışmalar yapan genç Ahmet Gemici devletin üst rütbeli isimleriyle konferanslara katılarak programlarda aktif roller oynuyor. Konya Teknik Üniversitesinde Makine bölümünde okuyan Gemici aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret bölümünde okumaktadır.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinde gönüllü olarak görevler alan Gemici 2021 yılı GSB Bursa Temsilcisi Genç Adaylığında yer alırken siyasi olarak da AK Parti Osmangazi Gençlik Kollarında Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstleniyor.

 


Son Güncelleme: 23.01.2022 18:09
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