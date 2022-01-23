Ahmet Gemici kimdir? Ahmet Gemici kariyeri ve hayatı

Son günlerde pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlanan genç Ahmet Gemici araştırılıyor. 2001 doğumlu olmasına rağmen yaptıkları ve hayatı ile araştırılmaya başlanan Ahmet Gemici kimdir sorusu merak edilmeye devam ediyor.
Ahmet Gemici kimdir?
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerinde gönüllü olarak görevler alan Gemici 2021 yılı GSB Bursa Temsilcisi Genç Adaylığında yer alırken siyasi olarak da AK Parti Osmangazi Gençlik Kollarında Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstleniyor.
Son Güncelleme: 23.01.2022 18:09