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Ahirete inanmak insana neler kazandırır? Ahiret inancı neden önemlidir?

İnanan insanlar için ahiret oldukça önemlidir. Ahiret inancı insana neler katar? Ahirete inanmak önemli mi? Haberimizde ahiret inancının neden gerekli olduğuna detaylıca yer verilmiştir.

20 Ocak 2022 Perşembe 23:23
Ahirete inanmak insana neler kazandırır? Ahiret inancı neden önemlidir?
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Ahirete inanmak neden önemlidir?

Ahirete inanmak, kıyamet sonrası yaşama inanmak demektir. İnsan doğası gereği sonsuzluğu ister, yokluğu sevmez ve sonsuz hayatı arzular. Düşünce tarihi insanoğlunun geçici zevklerle tatmin olmadığını göstermektedir. Bu sebeple ahiret inancı insan doğasına uyar. Allah, insanları farklı şeylere ihtiyaç duyacak şekilde yaratmış ve nimetlerini var etmiştir. Sevebilme özelliğini kalplere koymuş, sevgilerini yöneltecekleri insanlar yaratmıştır. Allah, insanlara sonsuzluk özlemi de vermiştir. Bu ihtiyaca cevap vermek için ise ahiret inancını oluşturmuştur. Bilim, sanat ve kültür ölümsüzlük arayışının sonucudur.

Ahiret inancı, insanoğluna yaşama ümidi verir. Karşılaşılan birçok üzüntü karşısında direnç göstermek kolay değildir. Ahiret inancı teselli verir ve acıdan korur. Ahirette karşılık alacağını bilerek insan daha sabırlı davranır.

Ahiret inancı olan insan yaptığı güzel hareketlerin sonucunda ödül alacağını bilir ve dünya hayatını anlamsız geçirmez. Ahiret inancı, kötülükleri engeller ve vicdan duygusunu ön plana çıkarır. Gerçek adaletin bu dünyada değil ahirette olacağını bilen insan ümitsizlik hissetmez. Dünyada Rabbine sığınır ve sabır eder.

Ahiret inancı, insanın sorumluluk duygusunu geliştirmektedir. Hesap sorulacak bir ahiret olmasaydı güçlü olanların yaptığı haksızlıklar yanlarına kalırdı. İnancı olan insanlar, hesap ödeyeceğini bilerek haksız davranışlardan kaçınır.

Ahiret inancı ölüm ve sonrasında bilinmezlik konusunda insan endişelerini azaltır. Ölümden sonra hayata inanmayan kişiler, geçen günlerin sona yaklaştığını düşünür ve kendini boşlukta hisseder. İnancı olan kişiler ise ölümün yok olmak değil sonsuz bir hayata başlamak olduğunu bilir. İyi işler yapmak için çaba harcar.


Son Güncelleme: 20.01.2022 23:23
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Anahtar Kelimeler:
AhiretKıyametölümden Sonra Yaşam
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