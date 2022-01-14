Adıma kayıtlı hat numaralarını nasıl öğrenebilirim? Adıma kayıtlı hat numarası öğrenme

İsminize kayıtlı olan bireysel ya da şirketçe kullanılan hatların dökümanını öğrenmeniz çok kolay. Turkcell, Türk Telekom ile Vodafone gibi operatörlerinizde geçmişte adınıza açılan ancak daha kapanmamış ve kullanmadığınız, başkaları tarafından kullanılan hatlarınız karışmış veya alan kişi kat adet hat aldığı konusunda bilgisi olmayabilir. Bu yüzden birey, ismine kaydı bulunan numaraları sorgulamak ya da hattın üstünde borç olup olmadığını öğrenmek isteyebiliyor. Bireyin ismine kaydı olan telefon numarasının sorgulanması işlemleri, Vodafone’a kayıtlı hattın sorgulanması, Türk Telekom ile Turkcell hat dökümanının öğrenilmesi, T.C kimlik numarasıyla hat sahibinin sorgulanması gibi işlemlere dair detaylar haberimizin devamında.

İsme kayıtlı telefon numaraları nasıl öğrenilir?

Bireyin T.C kimlik numarasıyla açılan kullanımda olan veya kullanmadığı bütün hatlar ile cep telefonu numaraları birden fazla yolla öğrenilebiliyor. Bu yolların birincisi GSM operatörlerinin iletişim merkezlerindeki yetkili müşteri temsilcilerince yapılıyor. Hiçbir yasal başvuru yapılması gerekmeden kimlikle Turkcell, Türk Telekom veya Vodafone GSM operatörleri aracılığı ile ismime kaydı bulunan telefon numaralarını öğrenmeyi istiyorum diyerek talepte bulunabilirsiniz. Bir başka yol ise e-Devlet üzerinden sorgulamaktır.

T.C kimlik numarasıyla telefon numarası bulunması

T.C kimlik numarasıyla GSM sorgulama işlemi, iletişimin kurulmasında gerekli olan aboneyle müşterilerin irtibat numaralarının öğrenilmesini sağlıyor. e-Devlet’ten giriş yapıp isminize kaydı bulunan bütün hatlar ile numaraları öğrenmek için;

- PTT şubesinden e-Devlet şifresi alarak ya da intenet bankacılığından sisteme giriş yapın,

- Sonrasında, T.C kimlik numaranız ile şifrenizi girin,

- Sorgulama e-Hizmetler kısmından “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu” bölümüne geçin,

- Bu bölümden “Mobil Hat Sorgulama”yı seçin.

Borç takibi ile borçluyu bilgilendirme

e-Devlet’ten hat sorgulama işlemi

T.C Kimlik Numarasından GSM sorgulama servisleri, ulaşamadıkları borçlulara mesaj yollayarak ya da arayarak irtibat kurup bilgilendirirler. Herhangi bir operatöre borçluysanız, fatura bilgilendirme ile borç sorgulama kurumu sizi arayıp borcunuz hakkında bilgilendirir.

Birçok kurum ile kuruluşların sorgulama işlemlerinin yapıldığı e-Devlet’te bireyin ismine kayıtlı olan tüm hatların sorgulama işlemi de yapılıyor. e-Devlet kayıtlı hattın sorgulanması işlemi için ilk olarak bireyin e-Devlet şifresi olması gerekiyor. e-Devlet şifresi olmayan veya şifresini unutanlar PTT’ye giderek yeni şifre almak için talepte bulunabilirler. Eğer ki e-Devlet şifrenizi hiç almadıysanız PTT’ye giderek 2 TL ödedikten sonra şifrenizi alabilirsiniz. Önceden aldığınız şifrenizi unuttuysanız veya kaybettiyseniz 4 TL ödeyerek yeniden şifre alabilirsiniz.

Şifre talebi yaptığınız zaman cep telefonunuza kısa mesaj gelecek ve bu mesajı PTT’deki yetkililere göstermeniz gerekecek. PTT şubelerinde görevli kişilere mesajı bildirdiğinizde sisteme işleyecekler ve e-Devlet’e girişiniz adına ihtiyaç duyduğunuz şifreniz telefonunuza iletilecektir. Adınıza kaydı bulunan telefon numarasını sorgulamadan önce sisteme giriş kısmında eski şifre ile yeni şifrenin yer aldığı kısma giriş yaparak sisteme bağlanabilirsiniz. Bu yöntem, e-Devlet şifresini kaybetmiş ya da yenilemek isteyen bireyler adına geçerlidir. Eğerki e-Devlet şifreniz bulunuyorsa bireyin ismine kaydı olan sorgulama işlemi için aşağıdaki yöntemleri uygulamanız gerekiyor.

e-Devlet’e T.C kimlik numaranız ile şifrenizi yazarak giriş yaptıktan sonra yanda bulunan sorgulama bağlantısını seçin,

Kimliğimi Şimdi Doğrula kısmına basarak, e-Devlet Şifresi’ni seçip aktifken T.C kimlik numarası ile e-Devlet şifresini girin ve sisteme bağlanın,

Sisteme girdikten sonra yukarda yazılı olan Mobil Hat Sorgulama kısmına yeniden basın,

Sorgulamanızın sonucu otomatik şekilde ekrana gelecektir.

Hat kapatma işlemlerinde operatörlerin iletişim bilgileri

Turkcell Çağrı Merkezi numarası; 0532 532 00 00

Vodafone Çağrı Merkezi numarası; 0850 542 00 00

Türk Telekom Çağrı Merkezi numarası; 444 1 444

Numaranızın kaydının hangi operatörde olduğunu bilmiyorsanız e-Devlet’ten verdiğimiz adımları takip ederek sorgulamanızı yapabilirsiniz.

Üzerime kayıtlı olan hatları nasıl iptal edebilirim?

Şahsi başvurularınızda hat iptal formunu doldurarak imzalayıp kimlik bilgilerinizi doğru olarak vermeniz yetecektir,

Vekil aracılığıyla iptal etmeyi istediğiniz hatlarınızda vekaletname verirken özel bir yetkiye ihtiyaç duyulmuyor. Yapacağınız hat işlemini belirtmeniz yeterli,

Telekomünikasyon şirketleriyle tüm işlemlerin yapılması adını yetki verildiği belirtmek gerekiyor,

Vekilin kimlik belgesi kontrol edildikten sonra işlemleriniz kaydedilecek ve iptal işlemi yapılacaktır.

İsme kayıtlı hat için Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapılması

İsminize kaydı olan hattınız tanımadığınız kişi veya kişiler tarafından kullanılmaktaysa böyle durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor. Suç duyurusunda bulunmak için mobil hat kullanımıyla alakalı dilekçe öneğini doldurmalısınız.

T.C kimlik numarasıyla hat sahibi ve operatör sorgulanması

İsminize kaydı bulunan hatta dair konuşma, SMS ve intenet dökümanlarını hat operatörü aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Fakat eşiniz ya da başkası adına kaydı olan hatların dökümanlarını yalnızca çekişmeli yargı durumu ile mahkemeden öğrenebilirsiniz.

Turkcell isme kayıtlı hat sorgulanması

Turkcell hattı kullananlar sadece e-Devlet şifresiyle sisteme girerek “Mobil Hat Sorgulama” başlığıyla sorgulama işlemini yapabilir.

Android ile IOS uyumlu bütün cep telefonlarına yükleyebileceğiniz dijital platformla isminize kaydı bulunan telefon numaralarını bireysel olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Fakat şirket yetkilisi olarak girerseniz görüntüleyemezsiniz.

Vodafone isme kayıtlı hat sorgulanması

Vodafone hat kullanıcıları Vodafone Yanımda isimli uygulamaya girebilirler. Mobil şifre ile girildiğinde bireysel ve kurumsa tüm hat bilgilerinize erişebilirsiniz. Online Self Servis’le aktif ve kısıtla olan tüm hatlar listeleniyor.