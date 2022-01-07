ADB belgesi nedir? ADB belgesi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir?

ADB belgesi, amatör denizci belgesi anlamına geliyor. Belli özellikleri bulunan teknelerin kullanımının takip altına alınması, güvenli ve emniyetli olarak teknenin seyir işlemlerinin tamamlayabileceği donanıma sahip kişilerin aldığı ehliyete bu isim verilmektedir. Kişiler, kişisel teknelerini ya da tatil amaçlı kiraladıkları tekneleri kullanmak için ADB belgesini almak zorundalar.

ADB Belgesiyle kullanılabilen tekneler nelerdir?

Amatör denizci belgesine sahip olanların sorun yaşamadan kullanma hakkına sahip oldukları tekneler şunlardır:

Boyutu 2.5 m’den büyük ve ayrıca 24 m’den küçük olan tekneler.

Hobi, eğlence ya da su sporu amacıyla kullanılacak tekneler. Fakat, kullanımdaki amaçta ticari bir faaliyet olmamalı.

Mülkiyeti gerçek kişilerde olmasına rağmen, faaliyeti su sporları olan deneklerin tekneleri belge sahibi olanlarca kullanılabiliyor.

Bağlama kütüğünü kaydı bulunan teknelerin özel tekne ruhsatnamesi alınmışsa, belgeye sahip olan kişiler söz konusu tekneleri kullanabilir.

ADB Belgesine başvurular nasıl yapılıyor?

Amatör Denizci Belgesi almak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait Amatör Denizcilik Eğitim Sistemi’ne kayıt yaptırmak gerekiyor. Bu işlem içinde https://ades.uab.gov.tr adresine girilmeli. Giriş sonrası açılacak sayfadaki alt bölümde yer alan eğitime başlayın kısmından kayıt yapılmalı. Kayıt işlemi sonrasında sınav hakkı kazanmış oluyorsunuz.

Eğitime başla seçeneği seçilince e-devlet’e yönlendirileceksiniz. E-devlet’te kimlik doğrulama işlemini yaptıktan sonra ekrana gelen sayfada kimliğiniz ile adres bilgilerinize ilgili kurum tarafından erişim sağlanmasına izin vermelisiniz. Ardından gerekli bilgileri doldurduktan sonra kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

Sınava giriş yapmadan önce ADB Belgesi almayı isteyenler sitede yer alan teorik ile videolu derslere katılmak zorundalar. Derslere katılan kişilere kursu başarıyla tamamladığı konusunda sertifika verilir. Söz konusu belgeyi bastırarak, belgenin üstünde yer alan sertifika numarasını not etmelisiniz.

Sınav giriş belgesinin düzenlenmesi ve gereken evrakların hazırlanması sonrası sağlık raporu almanız gerekiyor. Yalnızca bakanlık tarafından yetki verilen kurumlar tarafından verilmiş sağlık raporları kabul ediliyor. Söz konusu belgeyi almak isteyenler göz ile kulak muayenesi oluyorlar.

Aldığınız sağlık raporunda amatör denizci belgesi alabilir ibaresi yer aldığında sınav girmeye hak kazanıyorsunuz. Sınava giriş yapmak için belirlenen sınav ücretini yatırıp, Gemi Adamları Sınav Sistemi portalına gereken belgeleri yüklemeniz gerekiyor. Sınav salonuyla sınav seansının seçilmesi sonrasında başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz.

Amatör Denizcilik Belgesi başvuruları şahsen mi yapılmalı?

Amatör Denizci Belgesi sağlık raporu ücretli mi?

ADB belgesine başvuruda bulunacak kişiler başvuru işlemlerini şahsen yapmalılar. Kişiler en yakınlarındaki liman başkanlığıyla iletişim kurarak başvuru süreçlerini tamamlamalılar. Söz konusu sınavlar liman başkanlıklarınca yürütülmekte.

ADB belgesi almak isteyenlerin alması gereken sağlık raporu ücretlidir. Raporun ücreti alınacağı hastane ile şehre göre değişiklik göstermektedir. Ortalama ücret 75 TL ve 150 TL arasındadır.

Amatör Denizci Belgesi için alınan sağlık raporu ne kadar geçerli?

ADB belgesi almak için alınması gereken sağlık raporunun geçerliliği belli bir süredir. Rapor dört ay boyunca geçerlidir ve rapor alındıktan dört ay içinde birey Amatör Denizcilik Belgesini almazsa, sağlık raporunun geçerlilik süresi dolacaktır. Bundan dolayı da sağlık raporunun tekrardan alınması gerekiyor.

Amatör Denizci Belgesi sınav ücreti ne kadar?

ADB belgesi almak isteyenler sınav ücretini belirlenmiş bankalara yatırarak yazılı olarak dekont almalılar. Bu işlem için de ilk olarak sınav adına C kodu oluşturulmalı. Sonrasında istenilen sınav ücreti bankaya yatırılır.

Sınav ücretinin yatırılması için https://odemeler.uab.gov.tr adresine girilmeli. Bireysel kullanıcı seçeneği seçildikten sonra giriş butonu seçilerek giriş yapılmalı. Ekrana gelen sayfada e-Devlet şifrenizle kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. T.C kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yaparak doğrulama işlemi yapılmalı. e-Devlet şifresi bulunmayanlarsa, PTT şubelerinden 2 TL’lik ücretle şifre alabilirler.

Kimlik doğrulama işlemi sonrasında ekrana gelen sayfadaki sol bölümde işlem menüsünde, Denizcilik Genel Müdürlüğü Gelir Kalemleri başlığı bulunarak, altında yer alan Sınav ve Sınav İtiraz Harçları başlığı seçilmeli.

İsim, sınav ücreti ödemesi yapılacak belgeyle not yazılıp hesapla seçeneği seçilmeli. Amatör denizci sınavı harcı kısmına bastığınızda otomatikmen amatör denizci belgesi için borçlandırma yapılır. Ardından borçlandırılan miktarın ödemesi yapılmalı.

Amatör Denizci Belgesi almak için hangi evraklar isteniyor?

Sınav katılım belgesi

Amatör denizci sağlık raporu

Sınav harcı ödendiğine dair dekont

Bir adet vesikalık fotoğraf

Sürücü belgesi olanların sürücü belge fotokopisi, olmayanların sürücü adayı olabileceğiyle ilgili sağlık raporu

T.C kimlik belgesi fotokopisi

18 yaşın altında olanların velisinin ya da vasilerinin mavafakatnamesi.

Amatör Denizci Belgesi almak için gereken şartlar

14 yaşını doldurmuş olmak

T.C ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Yabancı uyruklu olanların Türkiye’de oturma izni varsa başvuru yapabilirler

En az ilkokul mezunu olmak

Adli sicil temiz olmalı

Sağlıksal açıdan belge almaya uygun olmak

Amatör Denizci Belgesi sınavından kap puan almak gerekiyor?

60 dakikalık sınavda 50 soru soruluyor. ADB belgesini almaya hak kazanmak için sınavdan minimum 60 puan alınmalı.

Amatör Denizci Belgesi alacak kişilerin toplam harcaması ne kadar?