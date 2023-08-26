Acun Medya yeni çalışanlarını arıyor! Şartlara uyan yüksek maaşla işe alınacak

Acun Medya yeni çalışanlarını arıyor! Şartlara uyan yüksek maaşla işe alınacak

Acun Medya’da çalışacak personeller alınacak! Yüksek maaşlı bu işe başvurma koşulları ve imkanlar neler? İşte detaylar...

Televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden Acun Ilıcalı, Tv8, Exxen ve birçok projeyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Survivor 2024'ün hazırlıklarını sürdüren Acun Ilıcalı, çekimler sırasında kullanılacak personel için ilan verdi. Acun Medya'nın kapılarını açarak binlerce kişiye iş imkanı sunacağı duyuruldu.

Lise ya da ön lisans mezunlarının başvurabileceği bu pozisyonlar için yüksek maaş seviyesi göz dolduruyor. Acun Medya'nın daha önce birçok kişiye geçim kapısı olması, bu yeni ilanla birlikte iş arayanlar için büyük bir fırsat olarak görülüyor.

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Başvuruların yoğun ilgi gördüğü bu pozisyonlar için belirlenen şartlar da açıklandı. Çekim alanlarının düzenlenmesi, oyun mekanizmalarının kontrolü, set kontrol listelerinin takibi gibi görevler, bu yeni personellerin sorumlulukları arasında yer alacak.

Survivor gibi büyük bir yapımın çekimlerinde yer alacak olan bu personellerin en az 7-8 ay boyunca görev yapması bekleniyor. Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylara kapılarını açan Acun Medya, tam zamanlı çalışma düzeniyle esnek bir iş imkanı sunuyor.

Başvuru sürecinin devam ettiği Acun Medya pozisyonları, iş arayanların büyük ilgisini çekiyor. Hem medya sektöründe deneyim kazanmak hem de ünlü yapımlara dahil olmak isteyen adaylar, bu fırsatı kaçırmak istemiyor.

Acun Medya'nın yüksek maaşlı personel ilanı, iş arayanlar için heyecan verici bir fırsat olarak öne çıkıyor. Binlerce kişiye iş kapısı açarak ekonomiye katkı sağlayan Acun Ilıcalı, medya dünyasındaki etkisini bir kez daha gösteriyor.

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