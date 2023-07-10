Acele edin başvurular başladı! Devlet Su İşleri kamu personeli alımı yapacak!

Devlet Su İşleri (DSİ), mülakatsız olarak KPSS 60 puan şartıyla kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. DSİ'nin yaptığı açıklamaya göre, başvuracak adayların KPSS puanlarının en az 60 olması gerekmektedir. Detaylar haberimizde...

Devlet Su İşleri (DSİ), İŞKUR aracılığıyla yeni bir iş ilanı yayımladı. DSİ Yazıcı Sulama Birliği başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere memur alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruların başladığı ve en geç 10 Temmuz tarihine kadar devam edeceği belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI





İş ilanına başvuruda bulunmak isteyen adayların en az 18 en çok 36 yaş aralığında olmaları gerekmektedir.



Başvuru yapacak adayların belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. DSİ personel alımı için adayların meslek yüksekokullarının önlisans düzeyindeki işletme, muhasebe, maliye gibi bölümlerinden mezun olmaları yeterli olacaktır. Adayların ayrıca KPSS puan türlerinden en az 60 taban puan almaları gerekmektedir. Ayrıca erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması ve belirtilen yaş aralığında olmaları şartı aranmaktadır.

Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılabilir. Adaylar ayrıca İŞKUR şubelerine veya ALO 170 hattı üzerinden de başvurularını gerçekleştirebilirler.

DSİ Yazıcı Sulama Birliği bünyesinde memur alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuruların 10 Temmuz tarihine kadar devam edeceği belirtilmiştir. Başvuru yapacak adayların belirli şartları sağlamaları ve İŞKUR üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Detaylı bilgilere ve başvuru sürecine ilişkin resmi kaynakları takip etmek önemlidir.