A101'in aktüel kataloğu yayınlandı

Milyonlarca insanın hesaplı ve kaliteli alışveriş için tercih ettiği A101, 10 Haziran 2021 Perşembe günü kapsayacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Katalogda bulunan çamaşır ve bulaşık makineleri, piknik masası, bebek bakım ürünleri, valiz, Samsung marka süpürge, Piranha tablet, saç kesme makinası, kirli çamaşır sepeti, 1 Telebayt Harddisk, iki kişi kapasiteli plaj çadırı ve daha nice kaliteli ürün A101 mağazalarında müşterilerini bekleyecek.
Tüm ürünler bu perşembe günü mesai saatinin başlamasından itibaren satışta olacak.
Son Güncelleme: 10.01.2022 23:02