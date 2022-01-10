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A101'in aktüel kataloğu yayınlandı

Her hafta birbirinde avantajlı ürünlerin olduğu aktüel ürün kataloğunu yayınlayan A101, 10 Haziran aktüel kataloğunu yayınladı. İşte katalogda bulunan ürünler…

10 Ocak 2022 Pazartesi 23:02
A101'in aktüel kataloğu yayınlandı
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Milyonlarca insanın hesaplı ve kaliteli alışveriş için tercih ettiği A101, 10 Haziran 2021 Perşembe günü kapsayacak aktüel ürün kataloğunu yayınladı. Katalogda bulunan çamaşır ve bulaşık makineleri, piknik masası, bebek bakım ürünleri, valiz, Samsung marka süpürge, Piranha tablet, saç kesme makinası, kirli çamaşır sepeti, 1 Telebayt Harddisk, iki kişi kapasiteli plaj çadırı ve daha nice kaliteli ürün A101 mağazalarında müşterilerini bekleyecek.

Fiyatlar ise genele olarak 30 TL ile 70 TL arasında bulunuyor. Bu fiyat bandını sadece elektronik cihazlardan bazıları aşıyor. Bu cihazlardan Toshiba Ultra Smart HD televizyonun yaklaşık olarak 6000 TL fiyatı bulunuyor. Onun dışında Samsung Cyclone süpürgesi 729 TL’lik fiyatı ile alıcılarını bekleyecek. İşte aktüel ürün kataloğundaki tüm ürünler:

Tüm ürünler bu perşembe günü mesai saatinin başlamasından itibaren satışta olacak.


Son Güncelleme: 10.01.2022 23:02
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Anahtar Kelimeler:
A10110 Haziran Aktüel ürün Kataloğu
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