A101 toz şeker ve yoğurtta büyük indirimi başlattı! Sadece o tarihe kadar geçerli olacak

A101 marketlerinde bu haftaki indirim şöleni vatandaşların ilgisini çekti. O tarihe kadar giden herkes indirimli ürünlerden yararlanabilecek. Tüm temel ihtiyaçlarda dev indirim. Toz şeker, mercimek, un fiyatları...