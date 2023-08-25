A101 toz şeker ve yoğurtta büyük indirimi başlattı! Sadece o tarihe kadar geçerli olacak
A101 marketlerinde bu haftaki indirim şöleni vatandaşların ilgisini çekti. O tarihe kadar giden herkes indirimli ürünlerden yararlanabilecek. Tüm temel ihtiyaçlarda dev indirim. Toz şeker, mercimek, un fiyatları...
A101 19-22 Ağustos tarihleri arasında geçerli indirimli aktüel ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürünler indirimli olarak raflarda yer alırken 10 TL üzeri alışveriş kampanyasında Bingo soft yumuşatıcı çeşitleri, Bingo sıvı deterjan çeşitleri indirimli olarak alınabilecek.
A101b BU HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLERİ
A101 Dana Kasap Sucuk 400 gr tutarı: 102,50 TL
A101 Keyfe Türk Kahvesi 100 gr tutarı: 16,50 TL
A101 Ezine Çiftliği Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri tutarı: 95 TL
A101 Lipton Buzlu Çay Çeşitleri 2 Litre tutarı: 19,95 TL
A101 Eti Tutku Çikolata Dolgulu Bisküvi 100 gr tutarı: 7,90 TL
A101 Eti Burçak Sütlü Çikolatalı Bisküvi 114 gr tutarı: 9,45 TL
A101 Haribo Yumuşak Şeker Çeşitleri 130 gr tutarı: 12,50 TL
A101 Grill Time (Natural) Mangal Kömürü 2 Kg tutarı: 54,90 TL
A101 Hardwood Mangal Kömürü 2 Kg tutarı: 47,90 TL
A101 ACE Çamaşır Suyu 4 Litre tutarı: 64,90 TL
A101 Bioblas Şampuan 360 ml tutarı: 55 TL
A101 Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri 2 Litre tutarı: 48,90 TL
A101 Bingo Soft Yumuşatıcı Çeşitleri 960 ml tutarı: 32,90 TL