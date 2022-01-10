İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Zamlı emekli ve memur maaşları ne zaman alınacak?
Son Dakika
Zamlı emekli ve memur maaşları...
Bakan Özer, 'Ara tatil öne alınacak mı?' sorusuna açıklık getirdi!
Son Dakika
Bakan Özer, 'Ara tatil öne...
Bez ve tek katmanlı maskeler koronavirüse karşı korumuyor!
Son Dakika
Bez ve tek katmanlı maskeler...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

A101 axess kart kampanyası

A101 online alışveriş sitesinde 16-30 Haziran tarihleri arasında axess kredi kartı kullananlara özel kampanyalar bulunmaktadır. 16-30 Haziran tarihleri arasında axess kartla yapılacak 500 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL değerinde chip para kazanılmaktadır.

10 Ocak 2022 Pazartesi 00:04
A101 axess kart kampanyası
Takip Et:

A101 online alışveriş sitesinde 16-30 Haziran 2021 tarihleri arasında axess kredi kartı kullananlara özel kampanyalar bulunmaktadır. 16-30 Haziran tarihleri arasında axess kartla yapılacak 500 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL değerinde chip para kazanılmaktadır. 16-30 Haziran 2021 tarihleri arasında www.A101.com.tr'den yapılacak olan 500 TL ve üzeri alışverişlerde ilk alışverişlerde 50 TL chip-para kazanılmaktadır. 

Chip-para kazanan kişilerin chip paraları alışveriş yapıldıktan sonra hemen karta yüklenir ve Axess üye iş yerlerinde kullanılabilir. Kazanılan chip paralar biriktirebilinir ve istenildiği zaman harcanabilinir. Kampanyaya katılmak isteyenler Axess Mobil üzerinden harcama yapmadan önce 'Hemen Katıl' sayfasına tıklayarak, kampanyanın profil alanında yer alan 'Kampanyalarımız' başlığı altında görünmesinin ardından kampanyaya katılmış olunur. 

SMS ile kampanyaya katılım sağlanmak için ilk harcamanızı yapmadan önce Akbank sisteminde kayıtlı olan numaranızdan A101 yazıp 4566'ya kısa mesaj olarak gönderip kayıt olabilirsiniz. Akbank tarafından 'kayıt oldunuz' mesajı aldığınız zaman kampanyaya katılmış olursunuz. SMS ücretleri operatörlerin kendi tarifleri üzerinden ücretlendirilmektedir. Axess, Wings, Free, Neo ve Akbank Kart ile bu kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar kampanyaya dahilken Bank O'Card Axess ve Ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.


Son Güncelleme: 10.01.2022 00:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AxessA101A101 Kampanyası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağ-Kur açılışı için gerekli evraklar nelerdir?
Bağ-Kur açılışı için gerekli evraklar nelerdir?
ŞOK aktüel ürünler kataloğu
ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Cumhurbaşkanı açıkladı! PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemeleri evlere yapılacak
Cumhurbaşkanı açıkladı! PTT aracılığı ile sosyal yardım ödemeleri evlere yapılacak
BİM aktüel ürün kataloğunda dev kampanya !
BİM aktüel ürün kataloğunda dev kampanya !
Şok marketin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Şok marketin aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Migros indirim kataloğu
Migros indirim kataloğu

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 10 Ocak 2022 Pazartesi Instagram giriş sorunu
A101 axess kart kampanyası
10 Ocak 2022 Pazartesi evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 10 Ocak 2022 Pazartesi
Katla dizisinin konusu ve oyuncuları
Netflix Güvenlik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Angel-A filminin konusu ve oyuncuları
Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları
TRT 1 ekranlarında yeni dizi! Mahrem dizisi konusu nedir? Mahrem oyuncuları kimlerdir ?
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Fox TV Uzak Şehrin Masalı ne zaman başlıyor? Uzak Şehrin Masalı'nın tanıtım fragmanı yayınlandı
Netflix Heist – İnanılmaz Soygunlar belgeselin konusu nedir ?
Hadde İşçisi maaşları ne kadardır?Hadde İşçisi ne iş yapmaktadır ?
Rüyada altın toplamak ne demek? Rüyada topraktan altın toplamak neye işarettir?
TJK 9 Ocak 2022 Pazar at yarışı sonuçları
Aşk Mantık İntikam dizisi izlenir mi?Aşk Mantık İntikam dizisi yorumları
2 Banka tarafından faizsiz kredi imkanı
Kredi kartında aidatlar 200 TL'yi aştı
Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta genel puan durumu
ŞOK aktüel ürünler kataloğu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.