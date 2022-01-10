A101 axess kart kampanyası

A101 online alışveriş sitesinde 16-30 Haziran 2021 tarihleri arasında axess kredi kartı kullananlara özel kampanyalar bulunmaktadır. 16-30 Haziran tarihleri arasında axess kartla yapılacak 500 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL değerinde chip para kazanılmaktadır. 16-30 Haziran 2021 tarihleri arasında www.A101.com.tr'den yapılacak olan 500 TL ve üzeri alışverişlerde ilk alışverişlerde 50 TL chip-para kazanılmaktadır.

Chip-para kazanan kişilerin chip paraları alışveriş yapıldıktan sonra hemen karta yüklenir ve Axess üye iş yerlerinde kullanılabilir. Kazanılan chip paralar biriktirebilinir ve istenildiği zaman harcanabilinir. Kampanyaya katılmak isteyenler Axess Mobil üzerinden harcama yapmadan önce 'Hemen Katıl' sayfasına tıklayarak, kampanyanın profil alanında yer alan 'Kampanyalarımız' başlığı altında görünmesinin ardından kampanyaya katılmış olunur.

SMS ile kampanyaya katılım sağlanmak için ilk harcamanızı yapmadan önce Akbank sisteminde kayıtlı olan numaranızdan A101 yazıp 4566'ya kısa mesaj olarak gönderip kayıt olabilirsiniz. Akbank tarafından 'kayıt oldunuz' mesajı aldığınız zaman kampanyaya katılmış olursunuz. SMS ücretleri operatörlerin kendi tarifleri üzerinden ücretlendirilmektedir. Axess, Wings, Free, Neo ve Akbank Kart ile bu kartlara bağlı ek kartlar ve sanal kartlar kampanyaya dahilken Bank O'Card Axess ve Ticari kartlar kampanyaya dahil değildir.