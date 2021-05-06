9 Mayıs Anneler Günü çiçekçiler açık mı, çiçekçiler çalışacak mı?

Tüm Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak kapsamında çoğu işletmenin faaliyetine ara verildi veya satışları sınırlandırıldı. Bu nedenle her sene Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü bu sene de evlerde kutlanacak. Bu nedenle annelere hediye olarak verilen çiçeklerin satıldığı çiçekçilerin açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı.

Yetkililerin açıklamalarına göre Anneler Günü’nde çiçekçiler faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü nedeniyle çiçekçiler 8 Mayıs ile 9 Mayıs günlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında satış yapabilecek.

Koronavirüs gölgesinde geçecek olan Anneler Günü için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. Çiçekçilerin bu özel gün nedeniyle önemli ölçüde bir satış yapmayı bekleniyor.