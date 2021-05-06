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9 Mayıs Anneler Günü çiçekçiler açık mı, çiçekçiler çalışacak mı?

Sokağa çıkma yasağı kapsamında birçok işletme kapatılmıştı. Bunun üzerine tam kapanmaya denk gelen Anneler Günü’nde çiçekçilerin açık olup olmayacağı merak ediliyor. İşte merak edilenler…

06 Mayıs 2021 Perşembe 15:08
9 Mayıs Anneler Günü çiçekçiler açık mı, çiçekçiler çalışacak mı?
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Tüm Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 29 Nisan ile 17 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak kapsamında çoğu işletmenin faaliyetine ara verildi veya satışları sınırlandırıldı. Bu nedenle her sene Mayıs ayında kutlanan Anneler Günü bu sene de evlerde kutlanacak. Bu nedenle annelere hediye olarak verilen çiçeklerin satıldığı çiçekçilerin açık olup olmayacağı merak edilmeye başlandı.

Yetkililerin açıklamalarına göre Anneler Günü’nde çiçekçiler faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak olan Anneler Günü nedeniyle çiçekçiler 8 Mayıs ile 9 Mayıs günlerinde saat 10.00 ile 17.00 arasında satış yapabilecek.

Koronavirüs gölgesinde geçecek olan Anneler Günü için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı. Çiçekçilerin bu özel gün nedeniyle önemli ölçüde bir satış yapmayı bekleniyor.




Son Güncelleme: 06.05.2021 15:08
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Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüTam Kapanmaçiçekçiler
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