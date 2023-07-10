81 il için duyuru yapıldı! 3 ay boyunca yasaklandı: İçişleri Bakanlığı'ndan flaş karar

Son dakika haberi olarak, İçişleri Bakanlığı'nın tüm Türkiye genelinde yangın önlemleri kapsamında bir yasak kararı duyurduğu bildirildi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ormanlık alanlarda çıkan yangınları önlemek amacıyla alınan bu tedbirlerin, 31 Ekim tarihine kadar geçerli olacağı açıklandı. Ayrıntılar haberimizde...

İçişleri Bakanlığı, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında tüm Türkiye genelinde ormanlık alanlara girişleri yasaklayan detayları açıkladı. Konuyla ilgili olarak resmi bir yazı yayımlandı.



İÇİŞLERİ BAKANI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI





Genelgeye göre, aziz milletimizin milli servetimiz olan orman varlığımızın korunması konusunda gereken hassasiyeti en üst seviyede göstereceğine ve görevli kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra halkımızın da en büyük desteği vereceğine içtenlikle inanılmaktadır.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınlarıyla mücadele etmek, orman yangınlarının içimizi yakmaması ve orman yangını riski taşıyan bölgelerde 31 Ekim tarihine kadar alınan tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı genelgesini yayınladıklarını belirtti. Ayrıca, yeşil vatanımızı ve ormanlarımızı korumak adına kurallara uymamız gerektiğini vurgulayarak, bir kıvılcımın yüreklerimizi dağlamaması için uyarıda bulundu.

Bu kararlar, ormanlarımızın korunması ve yangın